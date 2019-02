24 फरबरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है। इस सीरीज से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने एक प्रमोशनल एड जारी किया है जिसमें भारतीय दिग्गज विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ‘बेबीसिटर’ के रोल में नजर आ रहे हैं। इस प्रमोशनल एड में सहवाग दो बच्चों को गोद में खिला रहे हैं और उन दोनों बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया की पीले रंग की जर्सी पहन राखी है। गौरतलब है कि ‘बेबीसिटर’ शब्द भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सुर्ख़ियों में आया था। जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने भारतीय युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को स्लेज करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब सहवाग के इस प्रमोशनल एड पर पंत ने रोचक टिप्‍पणी की है।

Viru paaji showing me how to be better at cricket and babysitting — an inspiration always!

