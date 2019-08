WI vs IND, 3rd T20I, India tour of West Indies, 2019: भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मंगलवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पंत ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ टीम को सात विकेट से जीत दिला दी। ऋषभ पंत ने भारत को जीत पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में दिलाई। पंत की इस ताबड़तोड़ पारी को देख सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऋषभ पंत ने 42 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 65 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने जिस अंदाज में टीम को जीत दिलाई उसे देख सोशल मीडिया पर कई क्रिकेट फैंस ऋषभ पंत की तुलना धोनी से कर रहे हैं। फैंस पंत को भारत का नया फिनिशर बता रहे हैं। बता दें कि वेस्टइंडीज को सात विकेट से शिकस्त देकर तीन मैचों की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य था। कोहली ने 45 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 59 रन बनाये जबकि पंत ने 42 गेंदों पर नाबाद 62 रन की पारी खेली जो उनका टी-20 में सर्वोच्च स्कोर भी रहा। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिये 106 रन की साझेदारी की जिससे भारत ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 150 रन बनाकर जीत दर्ज की। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। कीरोन पोलार्ड ने 45 गेंदों पर एक चौके और छह छक्कों की मदद से 58 रन बनाये जबकि रॉवमैन पावेल ने आखिरी क्षणों में 20 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली जिससे वेस्टइंडीज दीपक चाहर (तीन ओवर में चार रन देकर तीन विकेट) से मिली शुरुआती झटकों से उबरकर छह विकेट पर 146 रन बनाने में सफल रहा।

#RishabhPant finishes it off in style! That’s that from Guyana as #TeamIndia win the third T20I by 7 wickets to clinch the three match T20I series 3-0 #WIvIND pic.twitter.com/xERzhwCtYq — Prashant Tiwari (@tiwariprashant_) August 6, 2019

भारत ने अमेरिका के लॉडरहिल में खेले गये पहले दो मैचों में जीत दर्ज करके पहले ही श्रृंखला में अजेय बढ़त हासिल कर ली थी। अब इन दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और फिर दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। दोनों टेस्ट विश्व चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे।

What a Reply from Rishabh Pant with the bat today under pressure. Geez that last shot to finish off the match .#INDvsWI — Gill (@DecentGuy77) August 6, 2019

Rishabh Pant – New “Finisher” in the making Good to see him playing a balanced innings #INDvWI — உத்தமவில்லன் (@chnvaasi) August 6, 2019

Fifties for both Kohli and Pant….and India nearing a clean sweep. Controlled chase. #WIvIND — Aakash Chopra (@cricketaakash) August 6, 2019

Rishabh Pant finishes in style #INDvsWI — Kourageous (@AN_EVILSOUL) August 6, 2019

Said it before, saying it again.. Rishabh Pant is a special player, no wonder he is backed by the team / selectors, has done exceptionally well in the IPL. He’s learning and will only get better. — Rukhster (@Ashish515) August 6, 2019

