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RCB vs MI Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 54वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस के साथ शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर में होगा। इस मैच में मुंबई के लिए जीत जरूर ही क्योंकि अगर इस टीम को हार मिली तो ये प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। इस मैच में एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। हार्दिक पंड्या की उपलब्धता पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मुंबई अंकतालिका में 6 अंक के साथ 9वें नंबर पर है जबकि आरसीबी 12 अंक के साथ चौथे स्थान पर है।

Indian Premier League, 2026

Royal Challengers Bengaluru 

vs

Mumbai Indians  

Match Yet To Begin ( Day – Match 54 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
18:32 (IST) 10 May 2026

उर्विल पटेल ने रचा इतिहास, CSK के लिए ठोका आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक; यशस्वी की कर ली बराबरी

सीएसके के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने लखनऊ के खिलाफ सिर्फ 13 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और वो इस लीग में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में यशस्वी जायसवाल की बराबरी पर आ गए। ...अधिक जानकारी
18:12 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI LIVE Update: शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं भुवी

आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार इस सीजन में शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। वो अब तक खेले 10 मैचों में 17 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में भी हैं। मुंबई को भुवी से सावधान रहना होगा।

18:09 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI LIVE Update: रन बनाने को बेताब होंगे कोहली

विराट कोहली रन बनाने के लिए बेताब होंगे। पिछले मैच में कोहली डक पर आउट हो गए थे। कोहली को पता है कि उनका रन बनाना टीम के लिए कितना जरूरी है। वो वापसी करना चाहेंगे और बड़ा स्कोर भी करना चाहेंगे।

17:57 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI LIVE Update: आरसीबी के पास नंबर 1 बनने का मौका

आरसीबी के पास अंकतालिका में टॉप पर पहुंचने का शानदार मौका है। इस टीम के अभी 12 अंक हैं। मुंबई को हराने के बाद इस टीम के 14अंक हो जाएंगे और बेहतरीन रन रेट के आधार पर ये टीम पहले स्थान पर पहुंच सकती है।

17:54 (IST) 10 May 2026

रोहित शर्मा नंबर 2, गिल अब धोनी से आगे; IPL में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 भारतीय

आईपीएल में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं जबकि गिल ने धोनी को पीछे छोड़ दिया। ...और पढ़ें
17:45 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: रयान बन सकते हैं आरसीबी के लिए बड़ी परेशानी

रयान रिकेल्टन का बल्ला भी जमकर चल रहा है। रयान ने विरोधी गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा है। आरसीबी अगर इस बैटर को रोकने में कामयाब नहीं रही तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो 8 मैचों में 380 रन ठोक चुके हैं। रयान इस वक्त मुंबई की बैटिंग की जान हैं।

17:39 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: रोहित को रोकने पर होगी आरसीबी की नजर

रोहित शर्मा लय में हैं और अगर वो चल निकले तो आरसीबी के गेंदबाजों की हवा टाइट कर सकते हैं। आरसीबी की कोशिश होगी कि वो रोहित को जल्दी से जल्दी आउट करें।

17:38 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: रोहित का भी चल रहा है बल्ला

रोहित शर्मा मुंबई के लिए शुरुआती कुछ मैच खेलने के बाद इंजर्ड हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने लखनऊ के खिलाफ वापसी की तब ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए टीम के लिए 80 से ज्यादा रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई थी।

17:37 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: कोहली का शानदार फॉर्म

मुंबई के खिलाफ मैच से पहले कोहली बेशक डक पर आउट हो गए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी टीम के लिए रन बनाए हैं। कोहली ने अब तक खेले 10 मैचों में 379 रन बनाए हैं।

17:34 (IST) 10 May 2026

RCB को लगातार दो मैचों में मिली है हार

मुंबई के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले आरसीबी ने अपने पहले दोनों मैच गंवाए हैं। ये टीम वापसी करना चाहेगी। आरसीबी कोशिश करेगी कि उनकी हार की हैट्रिक पूरी ना हो।

17:32 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: टीम के साथ जुड़ चुके हैं सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव हाल ही में पिता बने थे और इसके बाद वो टीम के साथ जुड़ चुके हैं। यानी हार्दिक के नहीं होने पर वो टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। वैसे सूर्यकुमार का फॉर्म इस सीजन में अब तक काफी खराब रहा है।

17:30 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: कौन करेगा मुंबई की कप्तानी

मुंबई की कप्तानी कौन करेगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हार्दिक इस मैच में खेलेंगे या नहीं इस पर फैसला मैच के वक्त उनकी फिटनेस के आधार पर किया जाएगा। अगर हार्दिक नहीं खेलते हैं तो सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी करेंगे।

17:29 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: मुंबई को पिछले मैच में मिली थी जीत

मुंबई ने अपना पिछला मैच जीता था और इस टीम ने लखनऊ को 6 विकेट से हराया था। इस मैच में रोहित और रयान ने गजब की बैटिंग की थी। मुंबई आरसीबी के खिलाफ इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी।

17:27 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: मुंबई के लिए जीत जरूरी

मुंबई को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए आरसीबी को हर हाल में हराना जरूरी है। अगर मुंबई से मैच हार गई तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी।

17:26 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस की हालत इस वक्त काफी खराब है और इस टीम ने अब तक खेले 10 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं। इस टीम के 6 अंक हैं और ये अंकतालिका में 9वें स्थान पर है।

17:24 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: मुंबई की टीम

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, क्विंटन डिकॉक, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार, हार्दिक पंड्या, कृष्ण भगत।

17:23 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: आरसीबी की टीम

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जोश हेजलवुड, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्टवाल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

17:23 (IST) 10 May 2026

RCB vs MI Today Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 54वां मैच आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ क्रिकेट व खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।