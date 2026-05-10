RCB vs MI Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 54वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस के साथ शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर में होगा। इस मैच में मुंबई के लिए जीत जरूर ही क्योंकि अगर इस टीम को हार मिली तो ये प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। इस मैच में एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। हार्दिक पंड्या की उपलब्धता पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मुंबई अंकतालिका में 6 अंक के साथ 9वें नंबर पर है जबकि आरसीबी 12 अंक के साथ चौथे स्थान पर है।

Indian Premier League, 2026 Royal Challengers Bengaluru

vs Mumbai Indians

Match Yet To Begin ( Day – Match 54 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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