Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 57वां मुकाबला कुछ घंटों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुरू होगा। अजिंक्य रहाणे की अगुआई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह मैच करो या मरो है, बल्कि यूं कहें कि उसके लिए अब हर मैच ही ऐसा होने वाला है। केकेआर नौ अंकों के साथ आईपीएल 2026 की अंक तालिका में आठवें नंबर पर है। वहीं, रजत पाटीदार की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन कर रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका में भले ही दूसरे नंबर पर हो, लेकिन उसे अपने पिछले तीन में से एक मैच में ही जीत मिली है। आरसीबी ने अपने आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस को दो विकेट से हराया था। हालांकि, जिस तरह से टीम ने जीत हासिल की थी, उससे कप्तान रजत पाटीदार खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम जीत के हकदार नहीं थे। ऐसे में आरसीबी की कोशिश अपने विजय अभियान को बरकरार रखने की होगी।
Indian Premier League, 2026
Royal Challengers Bengaluru
Kolkata Knight Riders
Match Yet To Begin ( Day – Match 57 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
क्रुणाल, देवदत्त और रोमारियो को अक्सर शिकार बना लेते हैं सुनील नरेन
देवदत्त पडिक्कल के खिलाफ भी सुनील नरेन एक अच्छा विकल्प हैं। सुनील नरेन ने उन्हें तीन पारियों में दो बार आउट किया है। वह क्रुणाल पंड्या और रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ भी प्रभावी हो सकते हैं। सुनील नरेन ने क्रुणाल और रोमारियो को भी 3-3 बार आउट किया है।
विराट कोहली को सुनील नरेन से रहना होगा सतर्क
विराट कोहली ने आईपीएल में केकेआर के खिलाफ 32 पारियों में 1021 रन बनाए हैं। इसमें सात अर्धशतक और एक शतक शामिल है। उनके खिलाफ सुनील नरेन का इस्तेमाल करना KKR के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सुनील नरेन ने विराट कोहली को 4 बार आउट किया है।
मधीशा पथिराना को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना मुश्किल
शेन वॉटसन ने मथीशा पथिराना के बारे में कहा, ‘‘वह लगातार टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह पूरी तरह फिट हैं और खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी टीम जिस तरह से बनी हुई है, उसे देखते हुए उनके लिए प्लेइंग 11-12 में जगह बनाना जाहिर तौर पर थोड़ा मुश्किल रहा है।’’
वरुण चक्रवर्ती के बारे में टॉस के समय पता चलेगा
कोलकाता नाइट राइडर्स में वरुण चकवर्ती अभ्यास के दौरान मौजूद थे। उन्होंने थोड़ी गेंदबाजी भी की, लेकिन पूरी रफ्तार से नहीं। बाद में उन्हें कुछ स्ट्रेचिंग करते देखा गया, जबकि बाकी समय उन्होंने बैठकर बातचीत करते हुए बिताया। वरुण के बारे में शेन वॉटसन ने कहा, ‘‘हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह मैच के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन हम पूरी तरह से पक्का नहीं कह सकते।’’
अजिंक्य रहाणे को रहना होगा सतर्क
भुवनेश्वर कुमार का अजिंक्य रहाणे के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। भुवनेश्वर कुमार ने 18 पारियों में KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे को सात बार आउट किया है। क्रुणाल पंड्या भी अच्छा विकल्प हैं। क्रुणाल पंड्या ने अजिंक्य रहाणे को पांच बार आउट किया है। जोश हेजलवुड ने तीन पारियों में फिन एलन को दो बार आउट किया है, जिससे यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है।
वेंकटेश अय्यर को मिल सकती है प्लेइंग इलेवन में जगह
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने बल्लेबाजी सत्र में बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ही हिस्सा लिया। इसमें हैरानी की बात यह थी कि वेंकटेश अय्यर ने नेट्स में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी की। उनके बाद जितेश शर्मा और टिम डेविड आए, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने सेशन के बिल्कुल आखिर में बल्लेबाजी की। इससे इस बात की संभावना बनती है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व ऑलराउंडर को इस मैच में खेलने का मौका मिल सकता है।
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अब तक फिल साल्ट चोट से नहीं उबरे
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कैंप में फिल साल्ट अब तक अपनी अंगुली की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। इसका मतलब है कि जैकब बेथेल ही पारी की शुरुआत करेंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के आखिर में क्रुणाल पंड्या को क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) की शिकायत हुई थी, लेकिन वह इस मैच के लिए फिट होने चाहिए। हालांकि, उन्होंने मंगलवार 12 मई 2026 को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया और आराम करना ही बेहतर समझा।
आरसीबी दूसरे नंबर पर खिसकी
मंगलवार 12 मई को गुजरात टाइटंस के शीर्ष पर पहुंचने के बाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे स्थान पर खिसक गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक 11 मैच खेले हैं। इसमें से उसने सात में जीत हासिल की है, जबकि चार में उसे हार का सामना किया है। उसके 14 अंक हैं और नेट रनरेट +1.103 है।
अंक तालिका में केकेआर 8वें नंबर पर
आईपीएल 2026 की अंक तालिका में कोलकाता नाइट राइडर्स आठवें नंबर पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं। इसमें से उसने सिर्फ चार में जीत हासिल की है, जबकि पांच में हार का सामना किया है। उसका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स के नौ अंक हैं और नेट रनरेट -0.169 है।
आरसीबी के खिलाफ केकेआर का पलड़ा भारी
वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 15 मुकाबले अपने नाम किये हैं। आईपीएल 2023 से अब तक, कोलकाता नाइट राइडर्स ने चार बार जीत हासिल की है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सिर्फ एक बार हारी है।
आरसीबी बनाम केकेआर हेड टू हेड
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 35 मैच खेले गए हैं। इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 35 में से 20 मैच में जीत हासिल की है।
आरसीबी के बैटर्स को करना होगा आक्रामक प्रदर्शन
आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम को अगर अंतिम चार में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित करनी है तो उसके बल्लेबाजों को रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के गेंदबाजों के सामने आक्रामक प्रदर्शन करना होगा।
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
रायपुर में 10 मई को खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस मैच के लिए शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच को भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पंड्या ने एक मुश्किल बताया था। हालांकि, मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने इसे एक ‘स्पोर्टिंग विकेट’ करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इस पिच पर गेंदबाजों को मजा आएगा। उस मैच में मुंबई इंडियंस ने 166 रन बनाए। हालांकि, मुकाबला फिर भी आखिरी गेंद तक गया। इससे यह यह साबित होता है कि जब गेंदबाजों को मदद मिलती है तो औसत स्कोर भी रोमांचक मुकाबले में बदल सकते हैं। इस बार भी ऐसी ही पिच देखने को मिल सकती है और 160-180 के बीच का कोई भी स्कोर फिर से एक प्रतिस्पर्धी स्कोर माना जाएगा।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
ये है कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित XII
कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित XII: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती/नवदीप सैनी।
ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित XII
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित XII: विराट कोहली, जैकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर/रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम डार/जैकब डफी।
ये है कोलकाता नाइट राइडर्स का फुल स्क्वॉड
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट, रचिन रविंद्र, ब्लेसिंग मुजरबानी, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, सौरभ दुबे, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।
ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का फुल स्क्वॉड
जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), क्रुणाल पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, रसिक सलाम डार, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, फिल सॉल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, स्वप्निल सिंह।
नमस्कार
नमस्कार। जनसत्ता.कॉम में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला है। इस लाइव ब्लॉग में हम आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच से जुड़े अपडेट्स लेकर आएंगे। लाइव ब्लॉग में आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच का पूरा स्कोरकार्ड भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम खेल की दुनिया की अन्य खबरों से भी रूबरू कराएंगे।