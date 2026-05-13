Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 57वां मुकाबला कुछ घंटों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुरू होगा। अजिंक्य रहाणे की अगुआई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह मैच करो या मरो है, बल्कि यूं कहें कि उसके लिए अब हर मैच ही ऐसा होने वाला है। केकेआर नौ अंकों के साथ आईपीएल 2026 की अंक तालिका में आठवें नंबर पर है। वहीं, रजत पाटीदार की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन कर रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका में भले ही दूसरे नंबर पर हो, लेकिन उसे अपने पिछले तीन में से एक मैच में ही जीत मिली है। आरसीबी ने अपने आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस को दो विकेट से हराया था। हालांकि, जिस तरह से टीम ने जीत हासिल की थी, उससे कप्तान रजत पाटीदार खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम जीत के हकदार नहीं थे। ऐसे में आरसीबी की कोशिश अपने विजय अभियान को बरकरार रखने की होगी।

Indian Premier League, 2026 Royal Challengers Bengaluru

vs Kolkata Knight Riders

Match Yet To Begin ( Day – Match 57 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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