IPL 2026, RCB vs GT Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 34वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने गुजरात टाइटंस की चुनौती होगी और दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। आरसीबी अभी अच्छी स्थिति में है और 8 अंक के साथ ये टीम अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है, लेकिन गुजरात से जीत के बाद वो दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। वहीं गुजराज की बात करें तो इस टीम ने अब तक 6 में से 3 मैच जीते हैं और 6 अंक के साथ 7वें नंबर पर है। गुजराज को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जीत चाहिए। दोनों टीमें अच्छी दिख रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मैच जोरदार होगा। हालांकि आरसीबी की बैटिंग गुजरात के मुकाबले मजबूत दिख रही है।

Indian Premier League, 2026 Royal Challengers Bengaluru

vs Gujarat Titans

Match Yet To Begin ( Day – Match 34 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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