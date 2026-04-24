IPL 2026, RCB vs GT Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 34वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने गुजरात टाइटंस की चुनौती होगी और दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। आरसीबी अभी अच्छी स्थिति में है और 8 अंक के साथ ये टीम अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है, लेकिन गुजरात से जीत के बाद वो दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। वहीं गुजराज की बात करें तो इस टीम ने अब तक 6 में से 3 मैच जीते हैं और 6 अंक के साथ 7वें नंबर पर है। गुजराज को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जीत चाहिए। दोनों टीमें अच्छी दिख रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मैच जोरदार होगा। हालांकि आरसीबी की बैटिंग गुजरात के मुकाबले मजबूत दिख रही है।
Indian Premier League, 2026
Royal Challengers Bengaluru
Gujarat Titans
Match Yet To Begin ( Day – Match 34 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
RCB vs GT Today Match: गुजरात के पास भी खुद को मजबूत करने का मौका
गुजरात के पास भी मौका है कि वो आरसीबी को हरा दे और अंकतालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करे जिससे की उसकी प्लेऑफ की दावेदारी बनी रहे। अगर गुजरात को इस मैच में जीत मिलती है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे और ये टीम 5वें स्थान पर पहुंच सकती है।
RCB vs GT Today Match: आरसीबी के पास दूसरे नंबर पर पहुंचने का मौका
आरसीबी के अभी 8 अंक हैं और अगर वो गुजरात के हरा देती है तो वो राजस्थान को पीछे छोड़कर अंकतालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच सकती है और उसके 10 अंक हो जाएंगे। आरसीबी का रन रेट शानदार है।
RCB vs GT Today Match: अंकतालिका में गुजरात 7वें नंबर पर
गुजरात ने अब तक 6 मैच खेल हैं जिसमें से इस टीम ने 3 मैच जीते हैं और 3 मैचों में इस टीम को हार मिली है। गुजरात के अभी 6 अंक हैं और ये टीम 7वें स्थान पर है।
RCB vs GT Today Match: अंकतालिका में तीसरे नंबर पर आरसीबी
आरसीबी अंकतालिका में फिलहाल तीसरे नंबर पर है। इस टीम ने अब तक खेले 6 मैचों में से 4 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। इस टीम के कुल 8 अंक हैं।
RCB vs GT Today Match: शुभमन गिल हैं लय में
गुजरात के कप्तान शुभमन गिल लय में हैं और पिछले 5 मैचों में उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 265 रन 53 की औसत से बनाए हैं। हालांकि पिछले मैच में वो नहीं चल पाए थे, लेकिन वो आरसीबी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।
RCB vs GT Today Match: साई सुदर्शन का खराब फॉर्म
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में रन बनाने के लिए लगातार तरस रहे हैं। साई का नहीं चलना टीम के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आरसीबी के खिलाफ उनकी बैटिंग पर नजर रहने वाली है।
RCB vs GT Today Match: गुजरात की बैटिंग कमजोर
आरसीबी और गुजरात की बैटिंग को देखें तो यहां पर आरसीबी बाजी मारती नजर आती है जबकि गुजरात की बैटिंग काफी हद तक टीम के तीन शीर्ष बैटर कप्तान गिल, बटलर और साई सुदर्शन पर निर्भर नजर आती है।
RCB vs GT Today Match: आरसीबी की टीम
विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।
RCB vs GT Today Match: गुजरात की टीम
शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, मानव सुथार, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, कॉनर एस्टरहुइजन।
RCB vs GT Today Match: आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 के 34वें लीग मैच में आरसीबी का सामना गुजरात के साथ होगा। ये मैच आरसीबी के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा और इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे। यही नहीं खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।