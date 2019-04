IPL 2019, RCB vs DC Dream11, Playing 11 Team Prediction Today IPL Match, Team Players List: बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बल्लेबाजी एक बार फिर फलॉप साबित रही। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 149 रन ही बना सकीं। आरसीबी के लिए सबसे अधिक 41 रन कप्तान विराट कोहली ने बनाया। वहीं मोइन अली 32 रन बनाने में सफल रहे। मोइन अली को संदीप लामिछाने की गेंद पर ऋषभ पंत ने बड़े ही चतुराई के साथ स्टंप आउट कर पवेलियन भेजने का काम किया। ऋषभ पंत के लिए यह मुकाबला बतौर विकेटकीपर शानदार रहा। पंत ने इस मैच के दौरान एक स्टंपिंग और दो शानदार कैच पकड़ने का काम किया। रबाडा की गेंद पर पंत ने अक्षदीप नाथ का कैच पकड़ा तो वहीं पवन नेगी को भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया।

पवन नेगी विकेट के पीछे शॉट लगाने के प्रयास में ऋषभ पंत को अपना कैच थमा बैठे। वहीं दिल्ली के लिए कगिसो रबाडा ने एक ओवर के दौरान विराट कोहली, अक्षदीप नाथ और पवन नेगी को आउट कर बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही बैंगलोर की टीम पर ब्रेक लगाने का काम किया। रबाडा ने दिल्ली की ओर से सबसे अधिक चार विकेट झटकने का काम किया।

First the six, then the wicket – Lamichhane strikes via @ipl

