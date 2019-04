IPL 2019 RCB vs CSK Live Cricket Score Streaming: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स।

RCB vs CSK,VIVO IPL 2019 Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar Live Cricket, Star Sports 1, 2 and 3 Live Cricket: पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ शतक जड़कर विराट कोहली फॉर्म में लौट चुके हैं। कोहली की कोशिश चेन्नई के खिलाफ भी रन बनाने की सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। शुरुआती मुकाबलों को लगातार गंवाने के बाद विराट कोहली के लिए टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने की चुनौती आसान नहीं होगी। इस मैच में दीपक चहर और विराट कोहली के बीच की जंग पर सभी की निगाह टिकी रहेगी।

कोहली के अलावा मोइन अली से भी टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। मोइन अली ने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाने का काम किया था। हालांकि, चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ बड़ा शॉट्स लगाना आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल मैच को आप रविवार को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी।