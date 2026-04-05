RCB vs CSK LIVE Score, IPL 2026 11th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच महामुकाबला खेला गया। यह मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ। आरसीबी ने इस मैच में चेन्नई को 43 रनों से करारी शिकस्त दी। वहीं सीएसके की यह लगातार तीसरी हार है। जबकि आरसीबी ने अपना दूसरा मैच जीता।भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी के लिए 3 विकेट लिए। वहीं सीएसके के लिए सरफराज खान ने इकलौता अर्धशतक जड़ा और 50 रन बनाए।

यहां देखें इस मैच का स्कोरकार्ड:-

Match Ended Indian Premier League, 2026 Royal Challengers Bengaluru

250/3 (20.0) vs Chennai Super Kings

207 (19.4) Match Ended ( Day – Match 11 )

Royal Challengers Bengaluru beat Chennai Super Kings by 43 runs View Scorecard

इससे पहले सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। आरसीबी की टीम इस मैच में पहले बैटिंग करने उतरी और तहलका मचा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 251 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य अब सामने होगा। आरसीबी ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन बनाए। जवाब में सीएसके की टीम 19.4 ओवर में 207 रन बनाकर सिमट गई।

आरसीबी के लिए टिम डेविड ने 25 गेंद पर नाबाद 70 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं देवदत्त पडिक्कल ने 50 और कप्तान रजत पाटीदार ने 19 गेंद पर नाबाद 48 रनों की पारी खेली।

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