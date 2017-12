भारत-श्रीलंका के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन रवींद्र जडेजा ने नो बॉल पर एंजेलो मैथ्यूज को आउट कर दिया। रवींद्र जडेजा की गेंद पर एंजेलो मैथ्यूज अपना कैच रहाणे को थमा बैठे। मैथ्यूज ने टीम के खाते में सिर्फ 1 ही रन का योगदान दिया। भारत को चौथी सफलता मिली। जबकि श्रीलंकन टीम को एख गलत फैसले का सामना करना पड़ा। हालांकि नए बल्लेबाज दिनेश चांडीमल के मैदान पर आने के बाद रीप्ले देखने से साफ पता चल रहा था कि जिस गेंद पर मैथ्यूज को आउट दिया गया है वह नो बॉल था। इसके कुछ देर बाद जब जडेजा पारी का 43वां ओवर लेकर आए तो जडेजा ने एक बार फिर नो बॉल फेंकी और इस बार बल्लेबाज बोल्ड हो गया। लेकिन अंपायर ने इस बार गलती नहीं की और बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया। वहीं जडेजा कल से ही मैदान पर सुर्खियां बटोर रहे हैं।

Check out “Rahane’s Sharp Catch Gets Mathews” on Hotstar!https://t.co/4KmybXrfOn — Cricket-atti (@cricketatti) December 6, 2017

कल जब लकमल बोल्ड हो गए तो जडेजा हिट विकेट की अपील कर सभी को चौंका दिया। जडेजा से होने वाली इन बार-बार गलतियों से फैंस खासे नाराज हो गए। फैंस ने जडेजा को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक फैन ने ट्वीट कर कहा कि आज जडेजा का बर्थ डे है और अंपायर ने एंजेलो मैथ्यूज का विकेट उन्हें गिफ्ट के तौर पर भेंट किया है।

#INDvSL Jadeja got a birthday gift unknowingly from Ump Joel hwevr next no ball call for Chandimal was not chkd proply by 3rd ump 50-50. — Ratish Raikar (@RaikarNo1) December 6, 2017

Sir Ravindra JADEJA can take wicket even on no ball. — Jay Hirapara (@jayhirapara529) December 6, 2017

वहीं कुछ कह रहे हैं कि शायद जडेजा दूसरी दफा उतने लकी नहीं रहे। यही वजह रही कि अंपायर ने बॉल को चेक करने का फैसला लिया। बता दें कि चायकाल तक श्रीलंका ने 5 विकेट के नुकसान पर 226 रन बना लिए हैं। भारत के पास जीत के लिए महज 25 ओवर शेष हैं। मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर आ चुका है।

Jadeja has been doing it time & time. A No ball from a spinner should be called a Crime. You really just can’t do the same mistake again & again. Coach & management should really work on this including a captain. — Sunny Raut (@RautSunny03) December 6, 2017

Don’t know why Jadeja is unhappy about the overturned decision, he has already taken a wicket off a no ball.#INDvSL — Tharindu Jayasinghe (@Pibu_Ra) December 6, 2017

I think it’s high time we check all Jadeja deliveries for no balls. What the fuck on field umpire is even doing? Even the second no ball was not caught by him #INDvSL — Waruna Tennakoon (@warunanc) December 6, 2017

