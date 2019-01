ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे एडिलेड वनडे में रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपनी फील्डिंग से सभी को प्रभावित किया। जडेजा ने खतरनाक दिख रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और शॉन मार्श की जोड़ी को तोड़ने का काम किया। कुलदीप यादव भारतीय पारी का 19 वां ओवर डासने आए तो कुलदीप के ओवर में उस्मान ख्वाजा ने हल्के हाथों से खेल तेज गति से एक रन लेने का प्रयास किया। ख्वाजा गेंद बल्ले पर लगते ही वहां से रन लेने के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद जडेजा ने फील्डिंग में कमाल किया। उन्‍होंने शानदार थ्रो करते हुए ख्‍वाजा को 21 रन पर रन आउट कर दिया। ख्वाजा और मार्श की जोड़ी पहले मैच की तरह एक बार फिर भारतीय टीम के लिए सिरदर्द साबित हो रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 56 रनों की साझेदारी हो गई थी और वह इसे और बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन जडेजा ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया।

हालांकि, ख्वाजा के आउट होने के बाद शॉन मार्श ने पीटर हैंड्सकॉम्ब के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभालने का काम किया। इस दौरान मार्श अपने वनडे करियर का 14 वां अर्धशतक लगाने में भी कामयाब रहे।

This is a grouse piece of fielding.#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/FyxkFy62Pg

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 15, 2019