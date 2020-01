NZ vs IND, 2nd T20I, India tour of New Zealand, 2020: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब कमेंटेटर संजय मांजरेकर और ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा के बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर नोक-झोंक देखने को मिली। दरअसल, रविवार को खेले गए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा था। ऐसे में लोगों का मानना था कि इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसी गेंदबाज को मिलनी चाहिए। इस पर अपनी राय रखते हुए संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया। उन्‍होंने लिखा, ‘प्‍येलर ऑफ द मैच कोई गेंदबाज होना चाहिए था।’ मांजरेकर के इस ट्वीट पर जडेजा ने मजे लेते हुए लिखा कि कृपा उस गेंदबाज का नाम बताएं? इस पर । मांजरेकर ने जडेजा को जवाब दिया, ‘हा हा… या तो आप या फिर बुमराह। बुमराह ने ओवर नंबर 3, 10, 18 और 20 काफी किफायती गेंदबाजी की।’

बता दें कि साल 2019 वर्ल्ड कप के दौरान संजय मांजरेकर और रवींद्र जडेजा के बीच सोशल मीडिया पर काफी बहस हो गई थी। मांजरेकर ने तब जडेजा को ‘बिट्स एंड पीसेस’ खिलाड़ी कहा था। इसके बाद जडेजा ने मांजरेकर पर गुस्सा जाहिर किया था। इसके बाद जडेजा ने फाइनल मैच में बल्ले से टीम के लिए सबसे अधिक रन जोड़ डाले। हालांकि, संजय मांजरेकर अपने उस बयान के बाद कई बार जडेजा को लेकर सकारात्मक बात भी कही।

What is the name of that bowler?? Pls pls mention — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) January 27, 2020

रवींद्र जडेजा ने गेंद के साथ दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया। 4 ओवर के स्‍पेल में उन्होंने सिर्फ 18 रन खर्च किए और दो विकेट चटकाए। वहीं जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने 21 रन देकर एक विकेट झटका था। इन दोनों ही गेंदबाजों ने अपने स्पेल में बेहद कम रन खर्चे थे, जिस वजह से न्यूजीलैंड की टीम बेहद कम स्कोर बना सकी। भारतीय टीम ने दूसरे टी-20 मैच में भी जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

Ha ha…Either you or Bumrah. Bumrah, because he was extremely economical while bowling overs no 3, 10, 18 and 20. https://t.co/r2Fa4Tdnki — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) January 27, 2020

इस जीत में बल्लेबाजों से ज्यादा भारतीय गेंदबाजों का योगदान रहा। भारतीय तेज और स्पिन गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर महज 132 रन बना सकी। इसके बाद बल्लेबाजों ने आसानी से लक्ष्य को हासिल करते हुए भारत को सीरीज में बढ़त दिला दी। केएल राहुल को 50 गेंदों में तीन चौके और दो छक्‍के की मदद से नाबाद 57 रन की पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

