VIDEO: अश्विन भी मार सकते हैं ऐसा छक्का? शॉट से हैरान रह जाएंगे फैंस

KXIP vs RR, 32nd Match, IPL 2019: किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान आर अश्विन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय टेस्ट टीम में अश्विन ने समय-समय पर अपनी अहमियत साबित करते रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन शतक लगाने का कारनामा भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा वह कई बार वनडे में भी टीम के लिए अच्छी पारी खेलने में कामयाब रहे हैं। अश्विन विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए भले ही नहीं जाने जाते हों, लेकिन मंगलवार को राजस्थान के खिलाफ अश्विन ने चार गेंदों पर नाबाद 17 रन जड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया। अश्विन ने शानदार गेंदबाजी कर रहे धवल कुलकर्णी के ओवर की आखिरी दो गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़ टीम के स्कोर को 180 के पार पहुंचाया। अश्विन की इस पारी की बदौलत पंजाब की टीम राजस्थान को 12 रनों से हराने में सफल रही। इस जीत के बाद पंजाब के 10 अंक हो गए हैं और वह टॉप फोर की दावेदारों की रेस में बनी हुई है।

पंजाब की तरफ से राहुल (47 गेंदों पर 52 रन) ने धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन आखिर में वह उपयोगी साबित हुई। उन्होंने और डेविड मिलर (27 गेंदों पर 40 रन) ने तीसरे विकेट के लिये 85 रन की साझेदारी की लेकिन अगर उसकी टीम छह विकेट पर 182 रन तक पहुंच पाई तो उसका श्रेय आर अश्विन की चार गेंदों पर नाबाद 17 रन की पारी को जाता है। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल्स की तरफ से राहुल त्रिपाठी (45 गेंदों पर 50 रन) ने भी राजस्थान की तरफ से धीमी बल्लेबाजी की जो उनकी टीम को भारी पड़ी।

