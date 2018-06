Ind vs Afg, India vs Afghanistan 2018 Test Match: अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में आर अश्विन ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। अश्विन ने 8 ओवर में 27 रन देकर चार सफलताएं हासिल की। इसके साथ ही अश्विन ने टेस्ट विकेटों के मामले में भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मैच से पहले आर अश्विन और जहीर खान 311 विकेटों के साथ बराबरी पर थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ चार विकेट झटकते ही अश्विन इस मामले में जहीर खान को पछाड़ चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर 619 विकेटों के साथ कपिल देव का नाम है। वहीं अनुल कुंबले 434 के साथ दूसरे और हरभजन सिंह 417 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर हैं। इस मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे। इस लिहाज से भारत ने पहली पारी के आधार पर अफगानिस्तान पर 365 रनों की बढ़त बनाए रखी है और उसे फॉलोऑन दिया है।

अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। मुजीब उर रहमान ने नौ गेंदों में दो चौके और एक छक्की मदद से 15 रनों की पारी खेली। रवींद्र जडेजा ने मुजीब को आउट कर अफगानिस्तान को पवेलियन भेजा। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। ईशांत शर्मा और जडेजा को दो-दो विकेट लिए। उमेश यादव को एक सफलता मिली। बता दें कि भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत छह विकेट के नुकसान पर 347 रनों के साथ की। दूसरे दिन के पहले सत्र में टीम ने अपने खाते में 127 रन जोड़े और पवेलियन लौट ली।

Ashwin strikes with his third ball to get the Afghanistan captain! Stanikzai bowled for 11! India in full control with their opponents now down to 50/5.#INDvAFG LIVE https://t.co/3XQ9WU3iSy pic.twitter.com/h47uNHX0zY

— ICC (@ICC) June 15, 2018