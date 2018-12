भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी हरकतों की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, मेलबर्न टेस्ट जीतने के बाद होटल आते समय रवि शास्त्री बीयर पीते नजर आए। स्टेडियम से होटल आने के बाद जैसे ही खिलाड़ी बस से उतरे, रवि शास्त्री के हाथों में बीयर की बोतल दिखी। बीयर पीते हुए उनकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे ही टीम इंडिया बस से होटल पहुंची तो फैंस होटल के बाहर इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए खड़े थे। फैंस वहां ढोल बजाकर जोर-जोर से इंडिया-इंडिया का नारा लगा रहे थे, इसी दौरान शास्त्री वहां बस से बीयर पीते हुए उतरे और फैंस के निशाने पर आ गए। शास्त्री के अलावा कप्तान विराट कोहली भी इस जीत के बाद बेहद मस्ती भरे अंदाज में नजर आए। कोहली ढोल की थाप पर नाचते नजर आए, वहीं हार्दिक पांड्या ने कोहली का भरपूर साथ दिया।

बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज से महज एक कदम दूर है। मेलबर्न में जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। यहां से भारतीय टीम के पास इस सीरीज को अपने नाम करने का सुनहरा मौका है। वहीं 3 जनवरी से शुरू हो रहे आखिरी टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया की कोशिश सीरीज ड्रॉ करने की होगी। भारत मेलबर्न में 37 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहा है।

#AUSvIND A little dance from @imVkohli as The Bharat Army give #TeamIndia a special welcome back to the team hotel. #BharatArmy #TeamIndia #IndianCricketTeam #COTI pic.twitter.com/wEHElXDy9H

— The Bharat Army (@thebharatarmy) December 30, 2018