Ravi Shastri said on Future of MS Dhoni: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप के बाद से ही टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद से भारत ने वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेला है, लेकिन इन सीरीजों में धोनी टीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में फैंस के मन में धोनी क लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोच रवि शास्त्री ने धोनी को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। एक इंटरव्यू के दौरान शास्त्री ने कहा, ‘वर्ल्ड कप के बाद से टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। धोनी टी-20 टीम में हमारे साथ होंगे या नहीं यह पूरी तरह आईपीएल 2020 पर निर्भर करता है। धोनी उस दौरान किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा। यद देखना भी दिलचस्प रहेगा कि धोनी इंटरनैशनल क्रिकेट में वापसी कब करते हैं और इस दौरान उनका फॉर्म कैसा रहता है।’

शास्त्री ने आगे कहा, ‘दूसरे खिलाड़ी विकेटकीपिंग में धोनी के मुकाबले किस तरह का प्रदर्शन करते हैं यह भी देखना होगा। आईपीएल में अगर धोनी रन बनाते हैं और उनकी फिटनेस सही रहती हैं तो वह टी-20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आईपीएल बड़ा टूर्नामेंट होगा क्योंकि इस दौरान वर्ल्ड कप के लिए आपके लगभग 15 खिलाड़ी तय हो चुके होंगे। ऐसे में आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन करना बेहद जरूरी रहेगा।’

धोनी की जगह टीम इंडिया में विकेटकीपिंग की कमान संभालने वाले युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकें हैं। उम्मीद के मुताबिक उनका प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है। शास्त्री ने पंत को लेकर कहा, ‘वह एक युवा खिलाड़ी है और कोई भी आपसे एक दिन में सब कुछ सीखने की उम्मीद नहीं करता। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक आप नई चीजें सीख नहीं सकते। हर खिलाड़ी के जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। खिलाड़ियों को अपनी गलतियों से सबक लेते हुए खुद पर मेहनत करना होता है।’

इसके साथ ही रवि शास्त्री ने पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की भी जमकर तारीफ की। शास्त्री ने कहा, ‘सौरव और बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) को डे-नाइट टेस्ट आयोजन के लिए बधाई क्योंकि उन्होंने इसे शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे उम्मीद है कि गांगुली भविष्य में भारतीय क्रिकेट के लिए और बेहतर काम करेंगे।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App