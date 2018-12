ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाली बिग बैश लीग की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को एडिलेड स्ट्राइकर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच बेहद लो-स्कोरिंग मैच खेला गया। दुनिया भर में अपनी शानदार गेंदबाजी से नाम कमाने वाले राशिद खान इस मुकाबले के दौरान बल्लेबाजी की वजह से चर्चाओं में बने रहे। दरअसल, राशिद ने अपनी टीम पर्थ स्कॉचर्स के लिए 21 रनों की बेहद अहम पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 12 गेंदों का सामना करते हुए दो चौके और दो शानदार छक्का लगाने का काम किया। इनमें से एक सिक्स राशिद ने बड़े ही अजीब तरीके से खेला। दरअसल, जब राशिद खान बल्लेबाजी करने आए तब एडिलेड का स्कोर सात विकेट पर 60 रन था और टीम को तेज गति से रनों की जरूरत थी। ऐसे में राशिद खान ने आते ही टेनिस की तरह अपना बल्ला चलाया। नाथन कूल्टर नाइल की गेंद पर राशिद खान का यह सिक्स देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के साथ-साथ मैदान पर खेल रहे खिलाड़ी भी हैरान रह गए।

बता दें कि इस मैच में पर्थ स्‍कॉचर्स के कप्‍तान एश्‍टन टर्नर ने टॉस जीतकर एडिलेड स्‍ट्राइकर्स को पहले बल्‍लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी एडिलेड की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने 40 रनों के भीतर ही अपने 6 विकेट खो दिए। जेक वेदरल्ड और एलेक्स केरी ने पारी की शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 25 रन जोड़ने का काम किया। हालांकि, इसके बाद 15 रनों के भीतर ही टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को गंवा दिया। स्‍ट्राइकर्स की पूरी टीम 17.2 ओवर में 88 रनों पर ढेर हो गई।

.@rashidkhan_19 is the best T20 bowler in the world. He can also hit MONSTER sixes https://t.co/Wv13It3vQg #BBL08 pic.twitter.com/fHrCiFnChB

— Telegraph Sport (@telegraph_sport) December 27, 2018