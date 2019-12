KAR vs UP, Karnataka vs Uttar Pradesh Today Cricket Match, Playing 11 LIVE Updates: तमिलनाडु को हराने के साथ रणजी ट्रॉफी का आगाज करने वाली कर्नाटक का अगला मैच यूपी से होना है। मगंलवार से शुरू हो रहे इस मैच में कर्नाटक के टीम से कई स्टार खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं है। नियमित कप्तान मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल और विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल विंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ जुड़े हैं, लिहाजा वह रणजी मैच नहीं खेल सकेंगे।

मनाष पांडे की गैरमौजूदगी में टीम की कमान करुण नायर के कंधो पर रहेगी। वहीं राजस्थान के खिलाफ पहला मुकाबला ड्रा पर समाप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश की नजरें इस सीजन की अपनी पहली जीत पर होगी। अंकित राजपूत की कप्तानी में टीम के पास कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी टीम के खिलाफ जीत हासिल करने का दमखम रखते हैं। अक्षदीप नाथ और शिवम मावी पर फैंस की नजरें बनी रहेगी।

Karnataka vs Uttar Pradesh मैच का लाइव प्रसारण आप Star Sports Network पर देख सकते हैं। Star Sports 2 and Star Sports HD2 पर हिंदी कमेंट्री के साथ मैच को देखा जा सकता है। वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Hotstar App एप पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की पल-पल की अपडेट्स को जानने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन

कर्नाटक: रविकुमार समर्थ, देगा निश्चल, देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर (कप्तान), पवन देशपांडे, श्रेयस गोपाल, शरथ बीआर (विकेटकीपर), डेविड मैथियास, कृष्णप्पा गौतम, रोनित मोरे, वी कौशिक।

उत्तर प्रदेश: अल्मास शौकत, आर्यन जुयाल, माधव कौशिक, अक्षदीप नाथ, मोहम्मद सैफ, रिंकू सिंह, सौरभ कुमार, शिवम मावी, अंकित राजपूत (कप्तान), यश दयाल।

