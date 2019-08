राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2019 का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। टीम ने अंक तालिका में 7वें स्थान पर लीग की समाप्ति की थी। टूर्नामेंट में खेले गए 14 मैचों में टीम को सिर्फ 5 मुकाबले में जीत हासिल हुई थी, जबकि 8 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। पहले सीजन में चैंपियन बनने वाली इस टीम से फैंस को खासी उम्मीदें थी, लेकिन टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें निराश किया। टीम में जोस बटलर, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, बेन स्टोक्स, जोफ्रा ऑर्चर और कृष्णप्पा गौतम जैसे बड़े नाम थे। बटलर और आर्चर को छोड़ टीम का कोई भी खिलाड़ी पूरे सीजन फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ा। हालांकि, मौजूदा समय की बात करें तो रॉयल्स की टीम के सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी टीम के लिए खूब रन बटोर रहे हैं।

अजिंक्य रहाणे– पिछले सीजन रहे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में लगातार रन बना रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट की दो पारियों में रहाणे ने 183 रन बनाए। रहाणे ने पहली पारी के दौरान 81 तो वहीं दूसरी इनिंग में 102 रन बनाकर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी।

स्टीव स्मिथ– स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एशेज सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीतने का काम किया। स्मिथ ने दो टेस्ट की तीन पारियों में 278 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक भी आए। हालांकि, दूसरे टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान आर्चर की गेंद से चोटिल होने के बाद वह तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए।

Stokes, Smith, Rahane, Jofra, Gowtham….Rajasthan Royals for the trophy next #IPL?

— Aakash Chopra (@cricketaakash) August 25, 2019