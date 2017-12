द्रविड़ के सामने फीकी पड़ी युवा क्रिकेटर्स की चमक, द वॉल ने दी सलाह- कुछ सेंचुरी और मारो

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने कुछ दिन पहले ही युवा क्रिकेटरों के साथ के एड शूट किया था। गूगल पिक्सल 2 एड का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल द्रविड़ के साथ मयंक डागर, श्रदुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर जैसे युवा क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। तीन मिनट के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ये एक-दूसरे की तस्वीरें खींचते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के रणजी प्लेयर मयंक डोगरा किसी से आगे का रास्ता पूछते हैं तो द्रविड़ कहते हैं कि मयंक हिमाचल प्रदेश की तरफ से खेलने के बाद भी रास्तों को नहीं जानता। इसके बाद द्रविड़ जेब से गूगल पिक्सल 2 निकालते हैं और रास्ते का पता लगाकर मोबाइल की खासियत बताते हैं। एक रेस्टोरेंट में जब द्रविड़ , मयंक और श्रेय्यस के साथ लंच कर रहे होते हैं तो दो लड़कियां आकर साथ द्रविड़ के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती हैं।

द्रविड़ सामने बैठे अय्यर को मोबाइल देते हुए तस्वीर लेने को कहते हैं। अय्यर इसके बाद लड़कियों के सामने अपनी धौंस जमाने के लिए खुद के बारे में गूगल से पूछते हैं, जहां उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बताकर उनकी तारीफ होती है। अय्यर की इस हरक पर द्रविड़ मुस्कुराते हुए कहते हैं कुछ सेंचुरी और मार लो। मुंबई में जन्मे श्रेयस द्रविड़ के मार्गदर्शन से ही भारतीय टीम तक पहुंच पाए।

