AFG vs WI, Only Test, Afghanistan v West Indies in India, 2019: वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच को विंडीज की टीम ने 9 विकेट से अपने नाम किया। लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्‍टेडियम में खेला गया यह मुकाबला सवा दो दिन के भीतर ही समाप्त हो गया। इस मैच के हीरो रहे विंडीज के स्पिन गेंदबाज 140 किलो वजनी रकीम कॉर्नवाल ने 10 विकेट अपने नाम किए और टीम की जीत में अहम योगदान दिया। अपने दूसरे ही मैच में 10 विकेट हासिल कर रकीम ने खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। भारतीय मैदान पर 10 विकेट झटकने वाले रकीम दूसरे स्पिन गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टीव ओ कीफ ने साल 2017 में भारत के खिलाफ 12 विकेट झटके थे। इस मैच की बात करें तो पहली पारी में 90 रन से पिछड़े अफगानिस्‍तान ने तीसरे दिन सात विकेट पर 109 रन के आगे खेलना शुरू किया और उसके बाकी तीन विकेट 7.1 ओवर में मात्र 11 रन और जोड़कर कुल 120 के स्‍कोर पर गिर गए।

ये तीनों विकेट कैरेबियाई कप्‍तान जेसन होल्‍डर ने लिए। वेस्‍टइंडीज को जीत के लिये 31 रन का लक्ष्‍य मिला जो उसने 6.2 ओवर में क्रेग ब्रेथवेट (08) का विकेट खोकर बना लिए। जॉन कैम्‍पबेल 19 और शाई होप 06 रन बनाकर नाबाद रहे। अफगानिस्‍तान की तरफ से एकमात्र विकेट डेब्यू टेस्‍ट खेल रहे अमीर हमजा ने लिया। मैच में कुल 10 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर रहकीम कॉर्नवाल को ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया। वैसे, अफगानिस्‍तान की हार की पटकथा तो मैच के दूसरे ही दिन लिख गई थी, जब दूसरी पारी में अच्‍छी शुरुआत के बाद उसके सात विकेट महज 107 पर गिर गए थे।

अफगानिस्‍तान के पहली पारी के 187 रनों के जवाब में वेस्‍टइंडीज ने ब्रुक्‍स के शतक (111) के बूते 277 रन बनाकर 90 रन की महत्‍वपूर्ण बढ़त ले ली थी। उसके बाद कैरेबियाई स्पिन गेंदबाजों रोस्‍टन चेज और पहली पारी के हीरो रहे रहकीम कॉर्नवाल ने तीन-तीन विकेट झटक कर अफगानिस्‍तान को हार की तरफ धकेल दिया था। जीत के बाद कैरेबियाई कप्‍तान होल्‍डर ने कहा कि उन्‍हें जीत के साथ इस साल को विदा करने पर खुशी हो रही है।



खासतौर पर कॉर्नवाल और ब्रुक्‍स ने शानदार प्रदर्शन किया। अफगान कप्‍तान राशिद खान ने कहा कि उनकी टीम टेस्‍ट क्रिकेट में खासकर बल्‍लेबाजी के क्षेत्र में संघर्ष कर रही है। टीम को सिर्फ इसी क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है। अगर यह हो गया तो अफगानिस्‍तान बड़ी टीमों को भी टक्‍कर देगी। अफगानिस्‍तान के लिये टेस्‍ट क्रिकेट अभी नया है। हम जितने ज्‍यादा टेस्‍ट और वनडे खेलेंगे, उतने ही बेहतर होते जाएंगे। (भाषा इनपुट के साथ)

