Ind vs SA 4th ODI : कगिसो रबाडा ने पकड़ा शानदार कैच, देखते ही रह गए रोहित शर्मा

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा जोहान्सबर्ग वनडे में भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा ने अपने अपना खाते में 5 रन ही जोड़े थे कि कगिसो रबाडा ने एक शानदार गेंद फेंक उन्हें आउट कर दिया। कगिसो रबाडा ने अपने ही ओवर में पिच के आगे की तरफ आते हुए गजब का कैच पकड़ा। रोहित शर्मा के आउट होते ही एक बार फिर टीम की सारी जिम्मेदारी कप्तान विराट कोहली पर आ गई है। विराट कोहली पिछले तीन मैचों में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं, ऐसे में क्रिकेट फैंस एक बार फिर उनसे बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे होंगे। रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर अभी तक फ्लॉप साबित रहे हैं। रोहित शर्मा चार वनडे मैचों में टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए हैं, ऐसे में पांचवें वनडे में विराट कोहली की जगह युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर से ओपनिंग करा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शिखर धवन अपना काम अभी तक बखूबी करते आए हैं।

भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बेहद जरूरी है। श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर रोहित शर्मा ऐसा करना वाले पहले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा का नाम दुनिया के खतरनाक ओपनर्स में गिना जाता है। रोहित अगर भारत से बाहर इसी तरह फ्लॉप होते रहेंगे तो उन पर भविष्य में काफी दबाब आ सकता है।

दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो तीन वनडे मैचों में बाहर बैठने के बाद एबी डिविलियर्स इस मैच में खेल रहे हैं। वह उंगली में चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका को अगर इस मैच में जीत हासिल करना है तो बल्लेबाजी में एबी डिविलियर्स पर टीम काफी निर्भर करेगी।

