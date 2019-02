PSL 2019 Match 3, Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators Highlights: पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल 2019) में शुक्रवार को टूर्नामेंट का चौथा मैच पेशावर जुल्मी और क्वेटा ग्लेदियर्स के बीच खेला गया। इस मैच को क्वेटा ग्लेदियर्स ने 6 विकेट से अपने नाम किया। क्वेटा ग्लेदियर्स को आखिरी ओवर में उमर अकमल ने किरोन पोलार्ड की गेंद पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाने का काम किया। क्वेटा के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले पेशावर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी पेशावर की शुरुआत खराब रही और आंद्रे फ्लेचर तीसरे ओवर में ही 1 रन बनाकर मोहम्मद इरफान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए सोहेब मकसूद और कामरान अकमल के बीच 64 अहम रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान कामरान अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए और मोहम्मद नवाज की गेंद पर रिले रोसौव को कैच थमा बैठे। कामरान के आउट होने के बाद मिस्बाह-उल-हक ने टीम को संभाला और स्कोर को 155 तक पहुंचाने का काम किया।

इस दौरान मिस्बाह-उल-हक 49 रन बनाकर नाबाद रहे। 156 रनों का पीछा करने उतरी क्वेटा ग्लेदियर्स की शुरुआत खराब रही और पारी की पहली ही गेंद पर अहमद शहजाद पवेलियन लौट गए। शहजाद को हसन अली ने एलबीडब्ल्यू आउट कर पेशावर को शानदार शुरुआत देने का काम किया। इसके बाद शेन वॉटसन और रिले रोसौव भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। हालांकि, इसके बाद बल्लेबाजी करने आए उमर अकमल ने टीम को संभालने का काम किया।

‘Player of the Match’ @Umar96Akmal played an unbeaten innings of 75 runs to propel @TeamQuetta to a 6-wicket win over @PeshawarZalmi

Scorecard and ball-by-ball details https://t.co/hYpj090J2a #PSL2019 #PZvQG #KhelDeewanoKa #CricketForAll #CaltexPakistan pic.twitter.com/MmCr59VMVK

— Cricingif (@_cricingif) February 15, 2019