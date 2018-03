PSL 2018 : ‘बूम-बूम’ अफरीदी ने लगातार जड़े चार छक्के फिर भी हार गई टीम, देखें वीडियो

पाकिस्तान सुपर लीग टी20 टूर्नामेंट में पेशावर जाल्मी की टीम ने गुरुवार को खेले गए एक अहम मुकाबले में कराची किंग्स को 44 रनों से हरा दिया। इस मैच को भले ही कराची किंग्स की टीम हार गई हो, लेकिन शाहिद अफरीदी ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर अपने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। दरअसल, अफरीदी ने पेशावर जाल्मी के खिलाफ चार गेंदों में लगातार चार छक्के जड़ने का काम किया। इसके साथ ही वह पाकिस्तान सुपर लीग के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। अफरीदी जब बल्लेबाजी कर रहे थे उस दौरान कराची को मैच जीतने के लिए 44 गेंदों में 109 रनों की जरूरत थी। ऐसे में अफरीदी ने खुलकर शॉट लगाना शुरू किया और 8 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 26 रनों की पारी खेल डाली। इस मैच में पेशावर के कप्तान डेरेन सैमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

पेशावर जाल्मी शुरुआत खराब रही और टीम के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। हालांकि, दूसरी ओर से कामरान अकमल ने टीम को काफी समय तक संभालने का काम किया। अकमल ने 51 गेंदों में शानादार 75 रनों की पारी खेली, इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 6 छक्के भी निकले। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए साद नसीम ने 35 रनों की पारी खेली।

Shahid Afridi

Six

Six

Six

Six#PSL2018 #KKvPZ pic.twitter.com/6Gd4jV6zAT

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) March 15, 2018