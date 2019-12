Perth Scorchers vs Melbourne Renegades Playing 11 LIVE: पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स।

Perth Scorchers vs Melbourne Renegades, PRS vs MLR Match Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Squad, Players List, Live Cricket Score Updates: पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच शनिवार को बिग बैश लीग का 7वां मैच खेला जाना है। दोनों ही टीमों की कोशिश इस मैच को अपने नाम कर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल करने की होगी। पर्थ स्कॉर्चर्स को अपने पहले मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मिशेल मार्श की कप्तानी में टीम आज जीत हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगाएगी।

दूसरी ओर एरोन फिंच की कप्तानी वाली मेलबर्न रेनेगेड्स को अपने पहले मुकाबले में सिडनी थंडर्स के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। एरोन फिंच पहले मैच में सिर्फ 29 रन ही बना सके थे। शान मॉर्श ने इस मैच टीम के लिए सबसे अधिक 42 रन बनाए थे। मार्श एक बार शफिर टीम के लिए बड़ी पारी खेलना चाहेंगे।

Perth Scorchers vs Melbourne Renegades मैच का लाइव प्रसारण आप Sony Pictures Sports Network पर देख सकते हैं। Sony SIX, Sony SIX HD पर इंग्लिश कमेंट्री के साथ मैच को देखा जा सकता है। वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Sony Liv एप पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की पल-पल की अपडेट्स को जानने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन

पर्थ स्कॉर्चर्स: जोश इंगलिस, कैमरन बैनक्रॉफ्ट (विकेटकीपर), लियाम लिविंगस्टोन, एश्टन टर्नर, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरन ग्रीन, एश्टन अगर, क्रिस जॉर्डन, झे रिचर्डसन, फवाद अहमद, मैट केली।

मेलबर्न रेनेगेड्स: एरोन फिंच (कप्तान), शॉन मार्श, सैम हार्पर (विकेटकीपर), टॉम कूपर, डैन क्रिश्चियन, ब्यू वेबस्टर, कैमरन बॉयस, रिचर्ड ग्लीसन, जैक वाइल्डरमथ, केन रिचर्डसन, हैरी गर्नी।

