Punjab Kings vs Rajasthan Royals Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 40वें मुकाबले में दो धाकड़ टीमों की भिड़ंत होने जा रही है। टेबल टॉपर पंजाब किंग्स का सामना होगा राजस्थान रॉयल्स से। इस मैच में दोनों तरफ बेहतरीन बल्लेबाजों और गेंदबाजों की भरमार है। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल हैं तो दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या और कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। ऐसे में यह सीजन की सबसे बड़ी जंग भी हो सकती है। अभी तक पंजाब की टीम अजेय है और 13 अंकों के साथ अंकतालिका में टॉप पर है। जबकि राजस्थान ने 8 में से पांच मुकाबले जीते हैं। राजस्थान की टीम संदीप शर्मा की इंजरी से जूझ रही है और वैभव सूर्यवंशी भी हैदरबाद के खिलाफ पिछले मैच में चोटिल हुए थे।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Punjab Kings
Rajasthan Royals
Match Yet To Begin ( Day – Match 40 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
लॉकी फर्ग्युसन पंजाब के कैंप में जुड़े
पंजाब किंग्स कैंप की बात करें तो लॉकी फर्ग्यूसन अब टीम से जुड़ गए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन पंजाब किंग्स के लिए पहले सात मुकाबलों में उपलब्ध नहीं थे। अब वह टीम के साथ हैं और देखना होगा कि राजस्थान के खिलाफ खेलते हैं या नहीं। अभी तक इस टीम ने पिछले सातों मैच में एक भी बदलाव नहीं किया है।
पंजाब किंग्स का पूरा स्क्वाड
प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, ज़ेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, नेहल वढ़ेरा, सूर्यांश शेडगे, हरप्रीत बराड़, विष्णु विनोद, यश ठाकुर, बेन ड्वार्शियस, प्रवीण दुबे, लॉकी फर्ग्यूसन, अजमतुल्लाह उमरजई, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।
राजस्थान रॉयल्स का पूरा स्क्वाड
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, यश राज पुंजा, अमन राव पेराला।
PBKS vs RR: क्या वैभव सूर्यवंशी पंजाब के खिलाफ खेलने के लिए फिट? RR के वीडियो से मिले साफ संकेत
क्या वैभव सूर्यवंशी इस मैच के लिए फिट?
वैभव सूर्यवंशी पिछले मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण सहारे से बाहर ले जाए गए थे। उसके बाद मैच के दिन फ्रेंचाइजी ने उनका शॉट लगाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। अभी उनकी मौजूदगी पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। वीडियो से साफ है कि कम से कम बतौर इम्पैक्ट प्लेयर वह यह अहम मैच जरूर खेलेंगे।
PBKS vs RR LIVE: संदीप शर्मा कि फिटनेस पर क्या है अपडेट?
संदीप शर्मा पिछले तीन मैचों से राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नजर नहीं आए हैं। वह साइड स्ट्रेन की दिक्कत से जूझ रहे हैं। फिलहाल अभी उनके इस मैच में खेलने पर भी कोई अपडेट सामने नहीं आया है।
PBKS vs RR LIVE: कब और कहां खेला जाएगा मैच?
पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ स्थित मुल्लांपुर स्टेडियम में होगा। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा और लाइव एक्शन की शुरुआत 7.30 बजे से होगी।
नमस्कार
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