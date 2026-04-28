Punjab Kings vs Rajasthan Royals Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 40वें मुकाबले में दो धाकड़ टीमों की भिड़ंत होने जा रही है। टेबल टॉपर पंजाब किंग्स का सामना होगा राजस्थान रॉयल्स से। इस मैच में दोनों तरफ बेहतरीन बल्लेबाजों और गेंदबाजों की भरमार है। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल हैं तो दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या और कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। ऐसे में यह सीजन की सबसे बड़ी जंग भी हो सकती है। अभी तक पंजाब की टीम अजेय है और 13 अंकों के साथ अंकतालिका में टॉप पर है। जबकि राजस्थान ने 8 में से पांच मुकाबले जीते हैं। राजस्थान की टीम संदीप शर्मा की इंजरी से जूझ रही है और वैभव सूर्यवंशी भी हैदरबाद के खिलाफ पिछले मैच में चोटिल हुए थे।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Punjab Kings

vs Rajasthan Royals

Match Yet To Begin ( Day – Match 40 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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