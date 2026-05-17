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Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। इस मैच में पंजाब के लिए करो या मरो जैसी जंग होने वाली है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने लगातार पांचों मैच गंवाए हैं। अगर टीम एक मैच और हारी तो प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। जबकि आरसीबी की दावेदारी एकदम ठोस है और टीम प्लेऑफ के टिकट से बस एक जीत दूर है। यानी इस मैच में जीत के साथ बेंगलुरु की नजरें होंगी टॉप 4 में जगह पक्की करने पर। इस मैच के बाद आरसीबी और पंजाब दोनों के एक-एक मैच बचेंगे।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Punjab Kings 

vs

Royal Challengers Bengaluru  

Match Yet To Begin ( Day – Match 61 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
13:08 (IST) 17 May 2026

क्या सरफराज का चयन होगा? साई प्लेइंग 11 से हो सकते हैं बाहर, अफगानिस्तान से टेस्ट के लिए भारत का संभावित स्क्वाड

भारतीय टेस्ट टीम की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज की जगह है। शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम को बहुत ज्यादा ऑलराउंडर खिलाने का फायदा नहीं हुआ है। ऐसे में अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति सरफराज खान पर विचार करती है या देखने वाली बात होगी। ...यहां पढ़ें
13:03 (IST) 17 May 2026

अभिषेक शर्मा की बादशाहत पर 'सूर्यवंशी' का खतरा, दिल्ली के खिलाफ 3 छक्के लगाते ही वैभव बन जाएंगे नंबर 1 बल्लेबाज

आईपीएल 2926 के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें होंगी और इस मैच में तीन छक्के लगाकर वह अभिषेक शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए नंबर 1 बन सकते हैं। ...पूरी जानकारी
12:53 (IST) 17 May 2026

धर्मशाला में इस सीजन दिन का पहला मैच

धर्मशाला में आईपीएल 2026 में पहली बार दिन में मैच होगा। अभी तक सभी दस दिन के मैच दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। वहीं यह पिच दिल्ली के खिलाफ हुए पंजाब के मैच वाली पिच ही होगी। यानी एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।

12:33 (IST) 17 May 2026

आईपीएल 2026 में पहली भिड़ंत

पंजाब किंग्स और आरसीबी पिछले सीजन की दोनों फाइनलिस्ट टीमें हैं। पंजाब को पिछले सीजन फाइनल में हराने के बाद आरसीबी की उसके साथ पहली भिड़ंत है। इस सीजन भी दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी।

12:33 (IST) 17 May 2026

KKR vs GT मैच में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया के किसी टी20 मुकाबले में नहीं हुआ था ऐसा; 6 बल्लेबाजों ने मचाई धूम

आईपीएल 2026 के 60वें मैच में कोलकाता ने गुजरात टाइटंस को करारी शिकस्त दी। इस मैच में कुल छह बल्लेबाजों ने फिफ्टी प्लस का आंकड़ा पार किया। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। ...और पढ़ें
12:32 (IST) 17 May 2026

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच- 37रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 19पंजाब किंग्स- 18

12:31 (IST) 17 May 2026

आरसीबी का पूरा स्क्वाड

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम दार, जोश हेज़लवुड, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, सुयश शर्मा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, विक्की ओस्तवाल, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

12:31 (IST) 17 May 2026

पंजाब किंग्स का पूरा स्क्वाड

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विष्णु विनोद, हरप्रीत बरार, प्रवीण दुबे, विजयकुमार वैशाख, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, यश ठाकुर, नेहाल वढेरा, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।

12:30 (IST) 17 May 2026

आरसीबी प्लेऑफ के टिकट से एक जीत दूर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ के टिकट से बस एक जीत दूर है। आरसीबी के 12 मैचों में अभी 16 अंक हैं। अगर एक जीत यहां मिलती है तो डिफेंडिंग चैंपियन टीम प्लेऑफ में एंट्री करने वाली पहली टीम बन जाएगी।

12:29 (IST) 17 May 2026

पंजाब के लिए करो या मरो की जंग

पंजाब किंग्स के लिए यह मैच हर हाल में जीतना जरूरी है। अगर लगातार पांच मैच हारने वाली पंजाब यह मैच भी हारती है तो उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें 90 प्रतिशत तक खत्म हो सकती हैं।

12:28 (IST) 17 May 2026

कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?

पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। यह रविवार डबल हेडर का पहला मैच है। इसका टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा। मैच के लाइव एक्शन की शुरुआत 3.30 बजे से होगी।

12:27 (IST) 17 May 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 61वें मुकाबले पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सभी लाइव अपडेट्स मिलेंगी। साथ ही इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड भी उपलब्ध है। इसके अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।