Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। इस मैच में पंजाब के लिए करो या मरो जैसी जंग होने वाली है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने लगातार पांचों मैच गंवाए हैं। अगर टीम एक मैच और हारी तो प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। जबकि आरसीबी की दावेदारी एकदम ठोस है और टीम प्लेऑफ के टिकट से बस एक जीत दूर है। यानी इस मैच में जीत के साथ बेंगलुरु की नजरें होंगी टॉप 4 में जगह पक्की करने पर। इस मैच के बाद आरसीबी और पंजाब दोनों के एक-एक मैच बचेंगे।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Punjab Kings
Royal Challengers Bengaluru
Match Yet To Begin ( Day – Match 61 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)
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धर्मशाला में इस सीजन दिन का पहला मैच
धर्मशाला में आईपीएल 2026 में पहली बार दिन में मैच होगा। अभी तक सभी दस दिन के मैच दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। वहीं यह पिच दिल्ली के खिलाफ हुए पंजाब के मैच वाली पिच ही होगी। यानी एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।
आईपीएल 2026 में पहली भिड़ंत
पंजाब किंग्स और आरसीबी पिछले सीजन की दोनों फाइनलिस्ट टीमें हैं। पंजाब को पिछले सीजन फाइनल में हराने के बाद आरसीबी की उसके साथ पहली भिड़ंत है। इस सीजन भी दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी।
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पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड रिकॉर्ड
कुल मैच- 37रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 19पंजाब किंग्स- 18
आरसीबी का पूरा स्क्वाड
जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम दार, जोश हेज़लवुड, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, सुयश शर्मा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, विक्की ओस्तवाल, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।
पंजाब किंग्स का पूरा स्क्वाड
प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विष्णु विनोद, हरप्रीत बरार, प्रवीण दुबे, विजयकुमार वैशाख, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, यश ठाकुर, नेहाल वढेरा, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।
आरसीबी प्लेऑफ के टिकट से एक जीत दूर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ के टिकट से बस एक जीत दूर है। आरसीबी के 12 मैचों में अभी 16 अंक हैं। अगर एक जीत यहां मिलती है तो डिफेंडिंग चैंपियन टीम प्लेऑफ में एंट्री करने वाली पहली टीम बन जाएगी।
पंजाब के लिए करो या मरो की जंग
पंजाब किंग्स के लिए यह मैच हर हाल में जीतना जरूरी है। अगर लगातार पांच मैच हारने वाली पंजाब यह मैच भी हारती है तो उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें 90 प्रतिशत तक खत्म हो सकती हैं।
कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। यह रविवार डबल हेडर का पहला मैच है। इसका टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा। मैच के लाइव एक्शन की शुरुआत 3.30 बजे से होगी।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 61वें मुकाबले पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सभी लाइव अपडेट्स मिलेंगी। साथ ही इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड भी उपलब्ध है। इसके अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।