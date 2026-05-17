Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। इस मैच में पंजाब के लिए करो या मरो जैसी जंग होने वाली है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने लगातार पांचों मैच गंवाए हैं। अगर टीम एक मैच और हारी तो प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। जबकि आरसीबी की दावेदारी एकदम ठोस है और टीम प्लेऑफ के टिकट से बस एक जीत दूर है। यानी इस मैच में जीत के साथ बेंगलुरु की नजरें होंगी टॉप 4 में जगह पक्की करने पर। इस मैच के बाद आरसीबी और पंजाब दोनों के एक-एक मैच बचेंगे।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Punjab Kings

vs Royal Challengers Bengaluru

Match Yet To Begin ( Day – Match 61 )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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