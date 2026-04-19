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IPL 2026, PBKS vs LSG Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 29वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में होगा। पंजाब की टीम ने अब तक अपने सभी मैच जीते हैं और अब उसकी नजर जीत के पंजे पर होगी तो वहीं लखनऊ की टीम को अपनी तीसरी जीत की तलाश है। पंजाब अभी अंकतालिका में 9 अंक के साथ पहले नंबर पर है जबकि लखनऊ की टीम 4 अंक के साथ 8वें स्थान पर है। इस मैच में क्या लखनऊ की टीम पंजाब के विजयी क्रम को तोड़ने में सफल हो पाएगी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है।

Indian Premier League, 2026

Punjab Kings 

vs

Lucknow Super Giants  

Match Yet To Begin ( Day – Match 29 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

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Live Updates
17:05 (IST) 19 Apr 2026

PBKS vs LSG Today Match: लखनऊ की टीम

एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी (विकेटकीपर), मोहम्मद शमी, अवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, जॉर्ज लिंडे, हिम्मत सिंह, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्टजे, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, मयंक यादव, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।

17:04 (IST) 19 Apr 2026

PBKS vs LSG Today Match: पंजाब की टीम

प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, नेहल वढेरा, विष्णु विनोद, हरप्रीत बराड़, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, मिचेल ओवेन, विशाल निशाद, पायला अविनाश, मुशीर खान, हरनूर सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रवीण दुबे, बेन द्वारशुइस।

17:03 (IST) 19 Apr 2026

PBKS vs LSG Today Match: पंजाब का सामना लखनऊ के साथ

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 के 29वें मैच में लखनऊ का सामना पंजाब से होगा और इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे जबकि खेल और क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।