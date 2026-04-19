IPL 2026, PBKS vs LSG Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 29वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में होगा। पंजाब की टीम ने अब तक अपने सभी मैच जीते हैं और अब उसकी नजर जीत के पंजे पर होगी तो वहीं लखनऊ की टीम को अपनी तीसरी जीत की तलाश है। पंजाब अभी अंकतालिका में 9 अंक के साथ पहले नंबर पर है जबकि लखनऊ की टीम 4 अंक के साथ 8वें स्थान पर है। इस मैच में क्या लखनऊ की टीम पंजाब के विजयी क्रम को तोड़ने में सफल हो पाएगी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है।

Indian Premier League, 2026 Punjab Kings

vs Lucknow Super Giants

Match Yet To Begin ( Day – Match 29 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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