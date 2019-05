संन्यास लेने के 8 साल बाद विश्वकप में इंग्लैंड के लिए मैदान में उतरा ये दिग्गज खिलाड़ी

England vs Australia warm up match: वर्ल्ड कप का तीसरा अभ्यास मैच मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साउथम्पटन के द रोज़ बाउल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में एक अजीब नजारा देखने को मिला है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड चोटिल हो जाने के बाद मैदान से बाहर चले गए। चोटिल मार्क वुड के बदले सब्सटीट्यूट फील्डर के रूप में मैदान में फील्डिंग करने इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान पॉल कॉलिंगवुड आ गए। 42 साल के कॉलिंगवुड को फील्डिंग करता देख हर कोई चौंक गया। बता दें कॉलिंगवुड इंग्लैंड के सहायक कोच कोच भी हैं। कॉलिंगवुड ने अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को टी20 विश्वकप जिताया था।

इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही। कप्तान आरोन फिंच का जल्द विकेट गिरने के बाद सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और शॉन मार्श ने टीम को संभाला। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़े। 1 साल के बैन के बाद टीम में वापसी कर रहे वार्नर ने अपने आईपीएल के शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए 43 रनों की पारी खेली। ऐसा लग रहा था की वार्नर एक लम्बी पारी खेलेंगे लेकिन लम्बा शॉट लगाने के चक्कर में वे केट की गेंद पर बेयरस्टो को कैच दे बैठे।

Paul Collingwood is now fielding for England.

Paul Collingwood fielding for England in the warm up game vs Australia#CWC19 #ENGvAUS pic.twitter.com/zclm9lmDqv

— Arham (@legsidehack) May 25, 2019