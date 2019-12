AUS vs NZ, 2nd Test, New Zealand tour of Australia, 2019-20: पैट कमिंस की अगुवाई में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को न्यूजीलैंड की पहली पारी को 148 रन पर समेट कर 319 रन की बड़ी बढ़त हासिल की। दिन का खेल खत्म होने तक आस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 137 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 456 रन की कर ली। पहली पारी में शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड 12 और मैथ्यू वेड 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी 467 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 44 रन से की। पैट कमिंस ने पांच विकेट, जेम्स पैटिंनसन ने तीन और मिशेल स्टार्क ने दो विकेट विकेट झटककर ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में बड़ी बढ़त दिलाई। पैट कमिंस ने पांच विकेट झटकर अपने फॉर्म का भी परिचय दिया। अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए कमिंस को साढ़े 15 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है।

न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ टॉम लैथम ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का सामना कर सके। उन्होंने 144 गेंद की पारी में 50 रन बनाए। वह अपना 16वां अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद कमिंस की गेंद पर विकेटकीपर टिम पेन को कैच थमा बैठे। विश्व रैंकिंग में पहले पायदान पर काबिज कमिंस ने 17 ओवर में 28 रन देकर पांच विकेट लिए। पहली पारी में 319 रन की बढ़त कायम करने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेन ने न्यूजीलैंड को फॉलोआन देने की जगह दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना बेहतर समझा।

डेविड वॉर्नर (38) और रोरी बर्न्स (35) ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। इस साझेदारी को नील वेगनर ने वार्नर को आउट कर तोड़ा। इसके बाद फॉर्म में चाल रहे मार्नुस लाबुशेन 19 रन बनाकर रन आउट हो गए जबकि मिशेन सेंटनर ने बर्न्स को विकेट के पीछे कैच कराकर पवेलियन भेजा। वेगनर ने पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (07) को आउट कर टेस्ट क्रिकेट पर अपने 200 विकेट पूरे किये। इससे पहले दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर न्यूजीलैंड ने कप्तान केन विलियमसन और टाम ब्लंडेल का विकेट गंवाकर पर 44 रन बनाए थे।

तीसरे दिन का खेल शुरू होते समय टॉम लाथम नौ और रोस टेलर दो रन पर खेल रहे थे। लंच तक हालांकि टीम ने छह विकेट गंवा दिये जबकि स्कोर 102 रन था। कमिंस की तेज गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेबस नजर आए। टेलर (04) को उन्होंने स्लीप में कैच कराने के बाद अगली गेंद पर हेनरी निकोल्स को खाता खोलने से पहले ही एलबीडब्ल्यू कराया। विकेटकीपर बीजे वाटलिंग ने हालांकि उन्हें हैट्रिक पूरा नहीं करने दी।

