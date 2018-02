मिशेल जॉनसन की कॉपी करने पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ ये पाकिस्तानी गेंदबाज

पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के तीसरे सीजन का आगाज गुरुवार को दुबई में किया गया। पेशावर जालमी के खिलाफ पहले मैच को जीतकर मुल्तान सुल्तान ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की। मुल्तान सुल्तान की टीम पांच गेंद रहते ही सात विकेट से इस मैच को अपने नाम किया। इस मैच के दौरान पेशावर जालमी के तेज गेंदबाज बहाव रियाज अपने नए लुक से सुर्खियां बटोरते नजर आए। दरअसल, टूर्नामेंट से शुरू होने से ठीक पहले रियाज ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में वो जिस लुक में नजर आ रहे थे, वो हूबहू ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन से मिल रहा था। रियाज के इस तस्वीर को शेयर करते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक फैन ने लिखा, ”बहाव रियाज, ये आपने अपने चेहरे के साथ क्या कर लिया”। बता दें कि पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने मैच के बाद रियाज से इस लुक के बारे में बात की। जब रियाज से लुक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ”मिशेल जॉनसन वर्ल्ड के सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। वह हर तेज गेंदबाज के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं”।

मिशेल जॉनसन की लुक्स को कॉपी करने पर सोशल मीडिया पर बहाव रियाज की खूब खिंचाई की जा रही है। टूर्नामेंट के पहले मैच में रियाज की गेंदबाजी ठीक-ठाक ही रहा। उन्होंने चार ओवर के अपने स्पेल में 19 रन देकर दो विकेट हासिल किया। बता दें कि साल 2013-14 के दौरान मिशेल जॉनसन ने जब पहली बार इस लुक को अपनाया था तो उन्होंने गेंदबाजी करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे।

जॉनसन ने एशेज सीरीज के दौरान पांच टेस्ट मैचों में 34 विकेट हासिल किए थे। रियाज को भी इस टूर्नामेंट के दौरान कुछ इसी तरह की उम्मीदें होगी। इस तस्वीर में पेशावर जालमी के बल्लेबाज मोहम्मद हफीज और बहाव रियाज दोनों ही अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं।

Ready to go for the opening ceremony & our 1st game of PSL#3 , not sure about @WahabViki new look pic.twitter.com/eAtbNn1W37

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) February 22, 2018