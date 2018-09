Ind vs Eng, India vs England 4th Test Match: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में 6 हजार रन पूरे करने पर बधाई दिया है। मैदान पर भले ही आमिर और कोहली एक-दूसरे को टक्कर देते हों, लेकिन मैदान के बाहर कोहली और आमिर एक-दूसरे की बेहद इज्जत करते हैं। इतना ही नहीं ये दोनों कई मौकों पर एक-दूसरे की तारीफ भी कर चुके हैं। विराट कोहली ने एक बार कहा था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके लिए पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर का सामना करना सबसे चुनौती भरा काम लगता है। साउथम्पटन टेस्ट के दूसरे दिन कोहली ने अपने नाम एक और उपलब्धि हासिल की। 70वें टेस्ट की 119वीं पारी में कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 6 हजार का आंकड़ा पार किया। शुक्रवार को साउथेम्प्टन में हार्बर होटल के स्टाफ ने कोहली को अलग ही अंदाज में बधाई दिया। कोहली ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर कर होटल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। ट्रेंट ब्रिज पर खेले गए तीसरे मैच में जीत हासिल करने के बाद विराट कोहली की कोशिश इस मैच को भी जीतने की होगी। पहले तीन दिनों का खेल खेला जा चुका है।

इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम को चौथी पारी में टारगेट को चेज करना होगा। टेस्ट में हमेशा से चौथी पारी के दौरान रन बनाना मुश्किल भरा काम माना जाता रहा है। कोहली इस सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं और दो शतक जमा चुके हैं। वह इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। तीसरे मैच में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छी पारियां खेल फॉर्म में वापसी कर ली है। तीनों के फॉर्म में होने से भारतीय मध्यक्रम मजबूत नजर आ रहा है।

What a sweet gesture by the staff at the Harbour hotel in Southampton. Great Hospitality. pic.twitter.com/RenuAIOyiT

— Virat Kohli (@imVkohli) August 31, 2018