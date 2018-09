Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: भारतीय टीम रविवार को सुपर फोर राउंड के अपने दूसरे मुकाबले में एक बार फिर पाकिस्तान से भिड़ेगी। अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराने के बाद टीम की कोशिश पाकिस्तान को हरा फाइनल में जगह बनाने की होगी। इससे पहले भारत ने ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान को आठ विकेट से हराया था। बुधवार को खेले गए इस मैच के दौरान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान एक पाकिस्तानी फैन भारतीय राष्ट्रगन ”जन गण मन” गाता नजर आया। फेसबुक पर जारी इस वीडियो के कैप्शन में फैन ने लिखा वह बेवजह विवादों को खत्म कर दोनों देशों के बीच शांति और प्यार का माहौल चाहता है। 30 सेकेंड के इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें कि भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप के ग्रुप-ए के अपने दूसरे मैच में बुधवार को पाकिस्तान को आठ विकेट से हराया था।

भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 43.1 ओवर में 162 रन पर ढेर कर दिया और फिर 29 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 52, शिखर धवन ने 46, अंबाती रायडू ने नाबाद 31 और दिनेश कार्तिक ने नाबाद 31 रन बनाए।



पाकिस्तान की ओर से फहीम अशरफ और फखर जमान ने एक-एक विकेट हासिल किए। भारत की टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है। उसने अपने पहले मैच में हागंकांग को 26 रन से हराया था। वहीं पाकिस्तान की टूर्नामेंट में यह पहली हार है। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में हांगकांग को आठ विकेट हराया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App