वीडियो: ‘जीजू-जीजू’ कहकर बुला रहे थे भारतीय फैंस, शोएब मलिक ने ऐसे दिया जवाब

इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। आकड़ों के हिसाब से भी बात करें तो पाकिस्तान के सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे अधिक मैच शोएब मलिक ने ही खेले हैं। वह करीब 19 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर अभी भी वो टीम के मिडिल ऑर्डर के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं। इस मामले में उन्होंने खुद को साबित भी किया है कि वो बेस्ट फिनिशरों में से एक हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने आखिरी ओवर में टीम को जीत दिलाई थी। मलिक पाकिस्तान के लिए अबतक 270 वनडे मैच खेल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 35 टेस्ट मैच और 103 टी-20 मैच भी खेले हैं।

रविवार को भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह लड़खड़ा गया तब शोएब मलिक ने टीम को शुरुआती झटकों से उबारा और कप्तान शरफराज अहमद के साथ 107 रनों की साझेदारी की। मलिक की सधी हुई पारी (78) के दम पर ही पाकिस्तान सम्मानजनक स्कोर (237 रन) बनाने में कामयाब हो सका। हालांकि मैच की खास बात यह है कि मलिक की बल्लेबाजी से ज्यादा उनके चरित्र ने लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया। इसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें भारतीय फैंस मलिक से कुछ कह रहे तो वह भी उन्हें बड़ी शालीनता से जवाब दे रहे हैं।

वायरल वीडियो में शोएब मलिक बाउंड्री लाइन के पास खड़े हैं और पास मौजूद भारतीय प्रशंसक उन्हें जीजू-जीजू कहकर पुकार रहे हैं। इसपर मलिक भी पीछे मुड़कर देखते हैं और प्रशंसक का अभिवादन स्वीकार कर हाथ हिला रहे हैं। शोएब मलिक का यह वीडियो सोशल मीडिया में खासी सुर्खियां बटोर रहा है। यहां बता दें कि शोएब मलिक और भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने निकाह किया था। इसलिए उन्हें प्यार से भारत का दामाद भी बुलाया जाता है। इसी आधार पर भारतीय प्रशंसकों ने उन्हें जीजू कहा था। वहीं भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है। कई पाकिस्तानी यूजर्स ने टीम को खूब फटकार लगाई है।

Found this video somewhere , and it’s sooo cute. @realshoaibmalik ‘s (Jiju’s) reply to fans. @MirzaSania #INDvPAK #PAKvIND #AsiaCup2018 pic.twitter.com/ZfmIYBvkgl

— Bhawna (@bhawnakohli5) September 23, 2018