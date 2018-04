फैन ने खेल में निकाली खामी तो बोले मोहम्मद हाफिज- 11000 रन बना चुका हूं

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ट्विटर पर एक प्रशंसक के ट्वीट पर खासे भड़क गए। उन्होंने उसे लताड़ते हुए लिखा है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 11,000 हजार रन बना चुके हैं। दरअसल, ट्विटर यूजर फुरकान जावेद ने हफीज को सलाह देते हुए लिखा था कि ‘मूविंग बॉल’ के खिलाफ वह हमेशा स्ट्रगल क्यों करते हैं। उन्होंने इसे खेलना सीखने की कोशिश क्यों नहीं की? इसके जवाब में बुधवार (4 अप्रैल, 2018) को पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने ट्वीट में लिखा है कि उनसे कुछ गलतियां होती रहती हैं, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करीब 11 हजार रन बना चुके हैं और उन्हें इस पर गर्व हैं। वह आगे और भी रन बनाएंगे।

यूजर्स के इस जवाब पर अन्य लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर लिखते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के इस खिलाड़ी पर गर्व हैं। हफीज और शाहिद अफरीदी उसके रोल मॉडल हैं। ट्वीट में आगे लिखा गया कि दुनिया में हर खिलाड़ी की कुछ कमजोरियां हैं। मोहम्मद अली लिखते हैं, “तो आप पारी की शुरुआत क्यों नहीं करते? यूएई में कितने रन बनाए हैं आपने?” मोहम्मद इकबाल लिखते हैं कि दुनिया में हफीज को उनसे ज्यादा कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन कभी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। एक कमेंट में हफीज से कश्मीर मुद्दे पर उनकी राय मांगी गई है। एक कमेंट में लिखा गया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें क्यों नहीं चुना गया?

देंखे ट्वीट और कमेंट्स-

There is always something missing so we r human being , Alham du Lillah I hav scored nearly 11 thousands runs so far at international level & M proud of it , in shaaa Allah many more to score , Aameen https://t.co/9wB2XSo1g1 — Mohammad Hafeez (@MHafeez22) April 4, 2018

Hafeez bhai u r our proud ….shahid khan afridi nd u r my role model….nd love u man..every players in world have some weeknes…love u shahid bhai nd hafeez bhai u both our our proud — Mohammad Faysal Saleem (Rajpoot) (@beingmfs1) April 4, 2018

To phir hafeez Bhai aap ne opner kyu nhi atay? UAE mein kitnay run Hain aap k? — Muhammad Ali (@f85e2541b456463) April 4, 2018

Hafeez bhai aap ka point of view kashmir se related as human beingsl aap kia solution day sakte kashmir k bare mein… #AskMH — SOhail Khan (@Saytosohail) April 4, 2018

@MHafeez22

Why you did not select in the pakistan squad against #PAKvsWI

I am your fan and peshawer zalmi fan — Kashmir ban k rahy ga Pakistan (@Adeelishaq799) April 4, 2018

