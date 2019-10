Pakistan vs Sri Lanka (Pak vs SL) 2nd T20 Live Cricket Score Streaming Online: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला सोमवार को खेला जा रहा है है। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की टीम ने पहले मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली है। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश श्रीलंका को हराकर सीरीज को बराबरी पर लाने की होगी।

लंबे समय से मैदान से बाहर चल रहे उमर अकमल, अहमद शहजाद पहले मैच में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे, ऐसे में उनके लिए यह मुकाबला बेहद अहम होगा।

Pakistan vs Sri Lanka, 2nd T20 मैच का लाइव प्रसारण आप Sony Six और Sony Six HD पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग Sony LIV पर देखा जा सकता है। वहीं पल-पल की ताजा अपडेट्स के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।