Pakistan vs Sri Lanka (Pak vs SL) 1st ODI Live: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका।

Pakistan vs Sri Lanka (Pak vs SL) 1st ODI Live Cricket Score Streaming Online: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज कराची के नैशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। फिलहाल बारिश के कारण टॉस नहीं हो सका है। अपने देश में इंटरनैशनल क्रिकेट को वापस लाने की मुहिम में लगे पाकिस्तान को इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार है।

10 साल पहल हुए उस आतंकी हमले के बाद पहली बार कोई टीम पाकिस्तान में दो सीरीज (वनडे और टी20) का दौरा कर रही है। कराची में मौसम बिल्कुल साफ है। नेशनल स्टेडियम के आसपान पर कुछ बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन क्रिकेट फैंस को इससे जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह स्थिति मौसम को और खुशनुमा बनाएगी।

Pakistan vs Sri Lanka, 1st ODI मैच का लाइव प्रसारण आप Sony Pictures Sports Network पर देख सकते हैं। Sony Six, Sony Six HD पर इंग्लिश कमेंट्री के साथ मैच को देखा जा सकता है। वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Sony Liv एप पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की पल-पल की अपडेट्स को जानने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।