Pak vs NZ, Pakistan vs New Zealand Birmingham Weather Forecast Updates: इंग्लैंड और वेल्स में जारी विश्वकप 2019 का 33वां मैच पाकिस्तान औरन्यूज़ीलैंड के बीच खेला जाएगा। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेले जाने वाले इस मैच में मौसम एकदम साफ़ रहेगा। बारिश इस मैच में खलल नहीं डालेगी। मौसम में नमी होने के कारण पिच गेंदबाजों को फायदा पंहुचा सकती है। ऐसे में तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिलेगी। न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के पास शानदार तेज गेंदबाज हैं ऐसे में ये मुकाबला देखें लायक होगा। इसके अलावा दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिन गेंदबाज भी हैं।

इस मैच में पाकिस्तान हर हाल में जीत दर्ज़ करना चाहेगा। ये मैच पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में अब हर मैच करो या मरो की लड़ाई है। मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बुरी तरह हरा दिया। इंग्लैंड को लगातार मिली दूसरी हार के बाद ये विश्वकप खुल गया है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के पास टॉप चार में जगह बनाने का मौका है। ऐसे में पाकिस्तान अगर अपने बाकी बचे हुए सभी मैच जीत जाता है तो वो सेमीफइनल में जगह बना सकता है। पाक ने अभी तक दो मैच जीते हैं और दोनों बड़ी टीमों- इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीते हैं।

वहीं न्यूज़ीलैंड लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अंतिम चार में लगभग जगह बना चुकी है। आज अगर न्यूज़ीलैंड जीत जाती है तो वे सेमीफइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन जाएंगे। इस से पहले ऑस्ट्रेलिया सेमीफइनल में जगह बना चुकी है। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से जो भी टीम 12 के आंकड़े को छू लेगी वो सेमीफइनल में प्रवेश कर जाएगी।

