Pakistan vs New Zealand 3rd Test Live Cricket Score: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड। (फोटो सोर्स- पीसीबी ट्विटर हैंडल)

Pak vs NZ 3rd Test Live Cricket Score Streaming Online, Pakistan vs New Zealand Live Cricket Score: पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन दिसंबर से शुरू होने वाले तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अपनी उसी टीम के साथ तीसरे टेस्ट में भी उतरेगी जिस टीम के साथ उसने दुबई में दूसरा टेस्ट मैच जीता है। पाकिस्तान ने दुबई में मंगलवार को न्यूजीलैंड को पारी और 16 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। दूसरे मैच में जीत के हीरे रहे लेग स्पिनर यासिर शाह ने मैच में 184 रन देकर 14 विकेट हासिल किए और उन्हें मैच ऑफ द मैच पुरस्कार प्रदान किया गया।

तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की टीम : मोहम्मद हफीज, इमाम उल हक, अजहर अली, असद शफीक, हेरिस सोहेल, बाबर आजम, साद अली, सरफराज अहमद (कप्तान और विकेटकीपर), यासिर शाह, बिलाल आसिफ, मोहम्मद अब्बास, हसन अली, फहीम अशरफ, शाहिन आफरीदी और मीर हमजा।