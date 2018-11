Pakistan vs New Zealand 1st Test Live Cricket Score: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड।

Pak vs NZ Live Cricket Score Online, Pakistan vs New Zealand 1st Test Live Cricket Score Streaming Online: न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। विलियमसन का मानना है कि टेस्ट में पहली पारी की अहमियत अधिक होती है और उनकी टीम इसका पूरा फायदा उठाना चाहेगी। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए युवा तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया है। शाहीन ने पाकिस्तान के लिए अब तक पांच वनडे और सात टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और उनके पास टेस्ट में पदार्पण करने का मौका है। शाहीन के अलावा साद अली को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है जबकि पिछले महीने टेस्ट में पदार्पण करने वाले फखर जमान और शदाब खान को टीम से बाहर रखा गया है।

18 वर्षीय शाहीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में अब तक आठ विकेट हासिल किए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 16 नवंबर से अबु धाबी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 24 नवंबर से और तीसरा तीन दिसंबर से खेले जाएंगे।