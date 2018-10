Pakistan vs Australia 1st Test Live Cricket Score: पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया।

Pakistan vs Australia 1st Test Live Cricket Score Streaming Online, Pak vs Aus Live Cricket Score Streaming at Hotstar Live Cricket, Sony Liv Live Cricket, Sony Ten 1 Live: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।पाकिस्तानी चयनकर्ताओं ने हरफनमौला खिलाड़ी मोहम्मद हफीज को 17 सदस्यीय टीम में चुना है। वेबसाइट ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, हफीज सात अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रथम टेस्ट मैच से पहले दुबई पहुंचेंगे। हफीज दो साल बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। 37 साल के हफीज अभी तक 50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उन्होंने 39.22 की औसत से 3,452 रन बनाए हैं।

हफीज एक अच्छे ऑफ स्पिनर भी हैं लेकिन उनके संदिग्ध बॉलिंग एक्शन के कारण उन पर एक से अधिक बार प्रतिबंध लग चुका है। हफीज के आने से टीम के शीर्ष क्रम के मजबूती मिलेगी। उनका अनुभव तीन टेस्ट मैच खेलने वाले इमाल उल हक, फखर जमां जैसे गैरअनुभवी खिलाड़ियों के लिए मददगार साबित होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए एरोन फिंच, ट्रेविस हेड और मार्नस लैब्सचेंज पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे।