पाकिस्तानी अंपायर बोले- विराट कोहली के कोई आसपास भी नहीं, कई करते हैं कॉपी

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की क्रिकेटिंग स्किल की तारीफ पाकिस्तानी भी करते हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। अलीम डार ने कहा है कि टीम इंडिया के कप्तान क्रिकेट के सभी फॉरमेट में दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन हैं। बता दें कि मौजूदा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में कई ताज अपने सिर पर सजाया है। कोहली ने ICC 2017 का प्लेयर ऑफ द ईयर और 2017 का ही ICC 2017 ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया गया है। सोशल मीडिया, क्रिकेट की गप्पों में चर्चा की जाती है कि क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बता दें कि कोहली इस वक्त 208 एक दिवसीय मैच खेलकर 35 सेंचुरी लगा चुके हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर के नाम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 49 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। विराट कोहली के लिए सबसे पॉजिटिव फैक्ट ये है कि उम्र उनके साथ है। टेस्ट मैचों में विराट कोहली के नाम इस वक्त 21 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। इस तरह अबतक उनके नाम 56 शतकों का रिकॉर्ड है।

Aleem Dar “Virat Kohli is the world’s best batsman in all formats. Many people wish to copy Virat but I dont think there is any player who can come near him at the moment” #Cricket

