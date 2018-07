डोपिंग में फंसा पाकिस्तान का यह क्रिकेटर, लुक्स की वजह से विराट कोहली से होती है तुलना

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहजाद के सजा पर जल्द ही फैसला ले सकती है। सोशल मीडिया पर विराट कोहली का हमशक्ल कहलाने वाले शहजाद पर 3 से 6 महीने का बैन लगाया जा सकता है। डोप टेस्ट की रिपोर्ट को पीसीबी चार्जशीट पैनल को सौंपेगी। इसके बाद शहजाद को मिलने वाली सजा तय की जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए मंगलवार को इस बात की जीनकारी शेयर की। पीसीबी के आधिकारी ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, डोपिंग केस पर एक स्वतंत्र रिव्यू बोर्ड की रिपोर्ट पीसीबी को प्राप्त हुई है। क्रिकेटर अहमद शहजाद को डोपिंग में पॉजिटिव पाया गया है । अहमद शहजाद ने जब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उनकी तुलना विराट कोहली से की जाने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह विराट कोहली की तरह उनके लुक्स को माना जाता रहा। दरअसल, विराट कोहली और अहमद शहजाद का चेहरा एक-दूसरे काफी हद तक मिलता है और इसी वजह से शहजाद को पाकिस्तान का विराट कोहली भी कहा जाने लगा।

Independent Review Board Report on doping case has been received by PCB. Cricketer Ahmad Shahzad has tested positive for a banned substance. PCB will issue charge sheet today.

— PCB Official (@TheRealPCB) July 10, 2018