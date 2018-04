VIDEO: इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान की किरकिरी, बीच में ही रुका राष्ट्रगान, देखें पब्लिक ने क्या किया

पाकिस्तान के कराची में 9 साल बाद कोई विदेशी टीम क्रिकेट खेलने के लिए उतरी थी। कराची के नेशनल स्टेडियम में वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान से भिड़ने को तैयार थी। इससे पहले इस स्टेडियम में 2009 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टक्कर हुई थी। इतने लंबे वक्त के बाद हो रहे मुकाबले को लेकर पाकिस्तानी फैन्स पर क्रिकेट का बुखार चढ़ा था। वे बेहद उतावले थे। जब दर्शक स्टेडियम में बैठ गये तो पाकिस्तान का राष्ट्रगान शुरू हुआ। लोग वीडियो बनाने अपने मुल्क का राष्ट्रगान गाने लगे। अभी राष्ट्रगान चल ही रहा था कि स्टेडियम में लगा कि ऑडियो सिस्टम फेल हो गया। अचानक से आवाज आनी बंद हो गई। लोग एक-दूसरे का मुंह देख ही रहे थे कि उन्हें माजरा समझ में आ गया। स्टेडियम में बैठी पब्लिक ने तुरंत मोर्चा संभाला और राष्ट्रगान के बचे हुए भाग को गाने लगे और उसे पूरा किया। इस तकनीकी खराबी को लेकर स्टेडियम मैनेजमेंट की खूब किरकिरी हुई। हालांकि, पाकिस्तानियों ने समझदारी दिखाई और बिना कोई बखेड़ा खड़ा किए राष्ट्रगान को पूरा दिया।

