टीम की जर्सी से हरा रंग गायब देख भड़के वसीम अकरम, हमवतन खिलाड़ियों को सुनाई खरी-खोटी

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास एवं मोहम्मद आमिर ने अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर आयरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेहमान टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। इस मैच में पाकिस्तान की टीम अभी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन टीम के पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और तेज गेंदबाज वसीम अकरम टीम की नई जर्सी से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल, जिस जर्सी को पहनकर पाकिस्तान आयलैंड के खिलाफ मैच खेल रही है, उसमें हरे रंग की पट्टी नहीं है। अकरम ने ट्विटर पर एक पोस्ट ट्वीट कर लिखा, ”जर्सी से हरे रंग की पट्टी को यूं गायब कर देना अच्छी बात नहीं है”। अकरम के इस ट्वीट के तुरंत बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिप्लाई करते हुए कहा वसीम यह बात ध्यान दिलाने के लिए आपका धन्यवाद हम जल्द ही इसकी जांच करेंगे। इस ट्वीट के बाद अकरम ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, ”मेरा मकसद किसी को आहात करने का नहीं है और ना ही मैं मॉर्डन ड्रेस के खिलाफ हूं। बस मेरी चाहत है कि जब हमारे खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो गर्व के साथ खेलें”।

बता दें कि द विलेज मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में आयरलैंड को पहली पारी के आधार फॉलोऑन झेलना पड़ा। पाकिस्तान द्वारा पहली पारी में बनाए गए 310 रनों के जवाब में आयरलैंड की पूरी टीम 130 रनों पर आल आउट हो गई। दिन का खेल समाप्त होने तक आयरलैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना काई विकेट खोए 64 रन बना लिए हैं। पहली पारी के अधार पर मेजबान टीम अभी भी पाकिस्तान से 116 रन पीछे है। सलामी बल्लेबाज एड जॉयस (39) और कप्तान पोर्टरफील्ड (23) नाबाद हैं।

इससे पहले, पाकिस्तान ने दूसरे दिन के अपने स्कोर 268/6 से आगे खेलना शुरू किया। स्कोरबोर्ड में अभी आठ रन ही रन जुड़े थे कि टिम मुर्ताघ ने शादाब खान को 55 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। खान के आउट होने के बाद पाकिस्तान की पारी लड़खड़ा गई और कप्तान सरफराज अहमद ने 310/9 के कुल स्कोर पर पारी घोषित कर दी। मेहमान टीम के लिए सबसे ज्यादा फहीम अशरफ ने 83 रन बनाए।

Since tweeting this yesterday there has been a lot of enquiry in to where our green stripe has gone. I wanted to add that I’m all for modernising our uniform and I’m not blaming anyone for the change but many of us have played proudly with this kit, next time keep us in the loop! https://t.co/1nszH0yL8t

— Wasim Akram (@wasimakramlive) May 13, 2018