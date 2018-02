पाकिस्तान की इस टीम के एक फैसले से सब हुए फैन

संयुक्त अरब अमीरात में आज से पाकिस्तान सुपर लीग 2018 की शुरुआत हो रही है। टी-20 के इस मैच के लिए रोमांच चरम पर है। मैच के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैम्पियन पेशावर जल्मी से होगा। मैच के उदघाटन के लिए एक मेगा इवेंट का आयोजन किया गया है। PSL 2018 के पूर्व विजेता टीम पेशावर जल्मी अच्छे क्रिकेट के अलावा लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश में भी लगी है। इस टीम के मालिक दुबई में उदघाटन मैच देखने के लिए पाकिस्तान से 13 बच्चों को लेकर आए हैं। ये बच्चे बेहद खास है। दरअसल तस्वीर में दिख रहे ये 13 मासूम कैंसर से पीड़ित हैं और इस बीमारी के अलग-अलग स्टेज में हैं। इनका इलाज पाकिस्तान के मशहूर कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में हो रहा है। ये सभी बच्चे ओपनिंग सेरेमनी का दीदार करेंगे और अपने फेवरिट खिलाड़ियों से भी मिलेंगे।

बता दें कि पाकिस्तान की टीम पेशावर जल्मी के मालिक जावेद अफरीदी ने पिछले सीजन में भी ऐसे ही खास बच्चों को मैच देखने के लिए बुलाया था। जावेद अफरीदी के इस कदम की सब कोई खूब तारीफ कर रहे हैं। जावेद अफरीदी ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि Bringing Back Smiles कोशिश के तहत पाकिस्तान के शौकत खानम अस्पताल से 13 कैंसर पेशेंट को दुबई में मैच देखने के लिए बुलाया गया है। जावेद अफरीदी ने कहा कि इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे इन खिलाड़ियों को टीवी पर खेलते देख बड़े हुए हैं, आज ये उन्हें अपने आंखों के सामने खेलने देखेंगे।

Lovely to have kids from @SKMCH interacting and spending quality time with their favourite Peshawar Zalmi stars they are growing up watching on television. It is always a moment of great pleasure to be the reason of these brave kids wearing smiles on their faces. #HumZalmi pic.twitter.com/LZ46bJk4Of

— Javed Afridi (@JAfridi10) February 21, 2018