पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर आकर समाप्त हुआ। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला पांचवां दिन काफी रोमांचक रहा और आखिर में जाकर मैच टाई पर आकर खत्म हुआ। पाकिस्तान के पास इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करने का सुनहरा मौका था, लेकिन वो ऐसा करने से चूक गए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने पांचवें दिन प्रेशर के दौरान बेहतर बल्लेबाजी कर हार को टाल दिया। आखिर दिन मैच के दौरान पाकिस्तान के बाबर आजम ने मिशेल स्टार्क का गजब का कैच पकड़ा। बाबर ने स्टार्क को यासिर शाह के गेंद पर हवा में उछलकर कैच पकड़ा। स्टार्क उस दौरान महज एक रन पर थे। सोशल मीडिया पर बाबर आजम की इस कैच की काफी प्रशंसा की जा रही है। फैन्स बाबर का कैच देख उनकी तुलना सुपरमैन से कर रहे हैं। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मैच बचाने के लिए पूरा दिन खेलना था और ऐसे में पाकिस्तान के गेदंबाजों के लिए हर विकेट का एक अलग महत्व था।

ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत तीन विकेट के नुकसान पर 136 रनों के साथ की थी। लग रहा था कि पाकिस्तानी गेंदबाज पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया के बाकी के सात विकेट ले सीरीज में 1-0 की बढ़त ले लेंगे, लेकिन पहले दिन 50 के स्कोर पर नाबाद रहने वाले ख्वाजा और उनके साथ लौटने वाले हेड ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की उम्मीद को नेस्तेनाबूद कर दिया। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी की। 175 गेंद खेलकर पांच चौके मारने वाले हेड 219 के कुल स्कोर पर मोहम्मद हफीज की गेंद पर आउट करार दे दिए गए।

Superman who? We got Babar Azam https://t.co/iOWOD5Unx7 — Shahid (@cricket_worm) October 11, 2018

इसी बीच यासिर शाह ने ख्वाजा को पवेलियन भेज पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा किया। ख्वाजा 331 के कुल स्कोर पर आस्ट्रेलिया के छठे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने अपनी जुझारू पारी में 302 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौकों की मदद से शतकीय पारी खेली। मिशेल स्टार्क (1) भी 333 के कुल स्कोर पर आउट हो गए जिससे मैच में रोमांच आ गया लेकिन कप्तान पेन ने 34 गेंदों में नाबाद पांच रन बनाने वाले नाथन लॉयन की के साथ मिलकर पाकिस्तान को जीत के मुहाने से निराश लौटने का दर्द दिया। पेन ने अपनी नाबाद पारी में 194 गेंदें खेलीं और सिर्फ पांच चौके लगाए।

Brilliant catch taken by the Superman Babar Azam#PakVsAus pic.twitter.com/ZN9BjpIZQ9 — Azaad Umeed-Waar (@azaad_umeedwaar) October 11, 2018

Pakistan on a roll!

Yasir Shah on a roll! And And Babar Azam we love you for that amazing catch. Victory in sight guys #PAKVAUS pic.twitter.com/WPsv9mqNQq — (@waheediqbal882) October 11, 2018

