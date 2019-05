World Cup 2019, Pakistan vs West Indies Live Cricket Score: पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज (photo by Narender Kumar)

Pakistan vs West Indies Pak vs WI Live Cricket Score Streaming Online, World Cup 2019 WI vs PKA Today Match Live Score Online at Hotstar, Star Sports 1 Hindi, Star sports 2 and 3 Live Cricket: आईसीसी विश्वकप का दूसरा मैच पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में पाकिस्तान जीत हासिल कर 10 मैचों से चले आ रहे जीत के सूखे को ख़त्म करना चाहेगा। पाकिस्तान को वार्मअप मैच में अफ़ग़ानिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में खिलाड़ियों का मनोबल गिरा हुआ है। लेकिन 2017 में भी पाकिस्तान इसी तरह चैम्पियंस ट्रॉफी में आई थी और अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान करते हुए पहली बार चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था वो भी चिर प्रतिद्वंद्वी भारत को हराकर।

वहीं वेस्टइंडीज की टीम इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम है। वेस्टइंडीज की टीम विस्फोटक बल्लेबाजों से लैश है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्मअप मैच में उन्होंने 421 रन जड़े थे। टीम के पास क्रिस गेल और आंद्रे रसेल जैसे बड़े नाम हैं। शाई होप ने वार्मअप मैच में शतक ज्यादा था। उनका बल्ला पिछले एक साल से लगातार चल रहा है।

WI vs Pak Live Score: यहां देखें इस मैच से जुड़ी सभी लाइव अपडेट

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जा मैच को आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी। इस मैच को भारतीय समयनुसार दोपहर तीन बजे से देख सकते हैं।