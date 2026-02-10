टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 12वें मैच में पाकिस्तान ने अमेरिका को 30 रनों से हराया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने अमेरिका से 2 साल पहले 2024 टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार का हिसाब चुकता कर लिया। कोलंबो के सिंघली स्पोर्ट्स क्लब में मंगलवार (10 फरवरी) को अमेरिका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में अमेरिका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 158 रन बनाए।

पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक जड़ा। बाबर आजम ने भी उपयोगी पारी खेली। शादाब खान ने तेज पारी खेलकर पाकिस्तान को 200 रन के करीब पहुंचाया। अमेरिका के लिए शुभम रंजने ने अर्धशतकीय पारी खेली। शयान जहांगीर ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कोई अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। पाकिस्तान के लिए उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए। ग्रुप ए में पाकिस्तान टीम शीर्ष पर पहुंच गई। भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा। पाकिस्तान को अगला मैच 15 फरवरी को भारत से खेलना है। अमेरिका को अगला मैच 13 फरवरी को नीदरलैंड्स से खेलना है।

पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने 41 गेंद पर 73 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। बाबर आजम ने 32 गेंद पर 46 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। शादाब खान ने 12 गेंद पर 30 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और एक छक्का लगाया। सैम अयूब ने 19 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने नाबाद 9 रन बनाए। सलमान आगा और फहीम अशरफ ने 1-1 रन बनाए। उस्मान खान और अबरार अहमद खाता नहीं खोल पाए। अमेरिका के लिए शैडली वैन शल्कविक ने 4 विकेट लिए। सौरभ नेत्रवलकर, मोहम्मद मोहसिन और हरमीत सिंह ने 1-1 विकेट लिए।

Match Ended ICC Men's T20 World Cup, 2026 Pakistan

190/9 (20.0) vs USA

158/8 (20.0) Match Ended ( Day – Match 12 )

Pakistan beat USA by 32 runs View Scorecard

अमेरिका के लिए शुभम रंजन ने 30 गेंद पर 51 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। शयान जहंगीर ने 34 गेंद पर 49 रन बनाए। मिलिंद कुमार ने 22 गेंद पर 29 रन बनाए। एंड्रीस गौस ने 13 रन बनाए। हरमीत सिंह ने 6 रन बनाए। मोनांक पटेल ने 3 रन बनाए। शैडली वैन शल्कविक और एहसान आदिल 1-1 रन बनाकर नाबाद रहे। संजय कृष्णमूर्ति और मोहम्मद मोहसिन खाता नहीं खोल पाए।

पाकिस्तान के लिए उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए। शादाब खान ने 2 विकेट लिए। शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट लिए। अमेरिका की प्लेइंग 11 में दो बदलाव हुए। अली खान की जगह एहसान आदिल को मौका मिला। शायन जहांगीर को सैतेजा मुक्कमल्ला की जगह मौका मिला। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी एक बदलाव हुआ। सलमान मिर्जा की जगह उस्मान मिर्जा को मौका मिला।

Live Updates