PAK vs SL Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका के साथ होगा। पाकिस्तान के पास श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने का बेहतरीन मौका है। ये मैच पल्लीकेले में भारतीय समय के अनुसार शाम 7.00 बजे से खेला जाएगा जबकि इस मैच में टॉस शाम 6.30 बजे किया जाएगा।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

Sri Lanka 

vs

Pakistan  

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 10 )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)

पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ना सिर्फ श्रीलंका को हराना होगा बल्कि उसे अपने रन रेट का भी ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान अगर श्रीलंका को कम से कम 60 रन से हराता है या फिर 13 ओवर में रन चेज करता है तभी उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बनी रह सकती है।

वहीं अगर श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। एक तरफ जहां पाकिस्तान की नजर जीत पर होगी तो वहीं श्रीलंका भी अपने सफर का समापन जीत के साथ करना चाहेगा जो पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है।

17:09 (IST) 28 Feb 2026

'वेस्टइंडीज हरा भी सकता है', गांगुली ने भारतीय टीम को दी चेतावनी; बताया क्या है इंडीज की सबसे बड़ी ताकत

वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भारत को चेतावनी दी और बताया कि विरोधी टीम की ताकत क्या है और कौन भारतीय बॉलर वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम साबित हो सकता है। ...यहां पढ़ें
17:07 (IST) 28 Feb 2026

बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं बाबर आजम

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का बल्ला अब तक तो नहीं चला है। बाबर टीम के लिए बोझ से बन गए हैं। उनका नहीं चलना टीम को परेशान कर रहा है। इस अहम मैच में उन पर निगाहें रहने वाली है।

16:48 (IST) 28 Feb 2026

'सहवाग की तरह बल्लेबाजी करो', रेहान अहमद को मैकुलम ने दिया था संदेश, 271 के स्ट्राइक रेट ठोके रन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ रेहान अहमद ने सिर्फ सात गेंदों में एक चौके और दो छक्कों की मदद से 19 रन ठोक दिए और इंग्लैंड को करिश्माई जीत दिलाई। ...और पढ़ें
16:42 (IST) 28 Feb 2026

PAK vs SL Super 8 Match Today: साहिबजादा फरहान पर टीम है निर्भर

पाकिस्तान की टीम अब तक साहिबजादा फरहान पर पूरी तरह से निर्भर नजर आ रही है। फरहान अगर श्रीलंका के खिलाफ नहीं चले तो फिर इस टीम के लिए मैच जीतना मुश्किल हो सकता है।

16:41 (IST) 28 Feb 2026

PAK vs SL Super 8 Match Today: पल्लेकेले में बल्लेबाजों को हो सकता फायदा

पल्लेकेले में पहले 6 ओवर में बल्लेबाजों के पास तेजी से रन बनाने का मौका होगा। शुरुआत में पिच सपाट के रहने की वजह से गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। बाद में पिच स्लो होने पर बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल हो सकती है।

16:35 (IST) 28 Feb 2026

PAK vs SL Super 8 Match Today: पाकिस्तान के अभी है एक अंक

पाकिस्तान ने सुपर 8 में दो मैच खेले हैं। पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था तो वहीं इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इस टीम के सिर्फ एक ही अंक हैं। श्रीलंका को हराने के बाद पाकिस्तान के 3 अंक हो जाएंगे।

16:34 (IST) 28 Feb 2026

PAK vs SL Super 8 Match Today: श्रीलंका भी होगा तैयार

श्रीलंका की टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इस टीम की कोशिश होगी कि वो इस सीजन का आखिरी मैच जीते और टूर्नामेंट का समापन अच्छे से करें।

16:33 (IST) 28 Feb 2026

PAK vs SL Super 8 Match Today: पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका

पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का आखिरी मौका है। उसे किसी भी हाल में श्रीलंका को हराना ही होगा। यही नहीं श्रीलंका की टीम को उसे बड़े अंतर से हराने की जरूरत होगी जिससे कि इस टीम का रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाए।

16:30 (IST) 28 Feb 2026
PAK vs SL Super 8 Match Today: पाकिस्तान की टीम

साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, शादाब ख़ान, उस्मान खान (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, ख्वाजा नफे, नसीम शाह, अबरार अहमद, फहीम अशरफ।

16:29 (IST) 28 Feb 2026
PAK vs SL Super 8 Match Today: श्रीलंका की टीम

पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), चरित असलांका, पवन रथनायके, कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुशान हेमंथा, दुनिथ वेल्लालगे, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीकशाना, दिलशान मदुशंका, कुसल परेरा, प्रमोद मदुशन, जनिथ लियानागे, कामिल मिशारा।

16:28 (IST) 28 Feb 2026
PAK vs SL Super 8 Match Today: पल्लीकेले में पाकिस्तान के सामने श्रीलंका की चुनौती

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टी20 वर्ल्ड ककप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका के साथ होगा। पाकिस्तान के लिए ये मैच काफी अहम है क्योंकि इस मैच में मिली हार के बाद ये टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।