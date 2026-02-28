PAK vs SL Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका के साथ होगा। पाकिस्तान के पास श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने का बेहतरीन मौका है। ये मैच पल्लीकेले में भारतीय समय के अनुसार शाम 7.00 बजे से खेला जाएगा जबकि इस मैच में टॉस शाम 6.30 बजे किया जाएगा।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 Sri Lanka

vs Pakistan

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 10 )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ना सिर्फ श्रीलंका को हराना होगा बल्कि उसे अपने रन रेट का भी ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान अगर श्रीलंका को कम से कम 60 रन से हराता है या फिर 13 ओवर में रन चेज करता है तभी उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बनी रह सकती है।

वहीं अगर श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। एक तरफ जहां पाकिस्तान की नजर जीत पर होगी तो वहीं श्रीलंका भी अपने सफर का समापन जीत के साथ करना चाहेगा जो पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है।

Live Updates