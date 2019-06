आईसीसी विश्व कप 2019 का 30वां मुकाबला पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत सधी हुई रही और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए फखर जमान और इमाम उल हक ने 81 रन की साझेदारी की। दोनों ने पाकिस्तान को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। दरअसल 12वां ओवर क्रिस मॉरिस लेकर आए और पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान स्ट्राइक पर थे। 12वें ओवर की पहले गेंद पर उन्होंने हवाई शॉट खेला और गेंद इमरान ताहिर के पास गई।

इमरान ताहिर ने गेंद पकड़ी और जश्न मनाने लगे। लेकिन इस दौरान अंपायर ने नॉट आउट करा दिया और तीसरे अंपायर के पास कैच के लिए रिव्यू की मांग की। रिव्यू में वीडियो रिप्ले कर देखा गया जहां इमरान ताहिर के हाथ में जाने से पहले गेंद जमीन पर गिरी थी। रिप्ले के बाद तीसरे अंपायर ने भी ग्राउंड अंपायर के फैसले को सही ठहराते हुए फखर जमान को नॉट आउट करार दिया।

Fakar was not out Imran tahir started celebrating after having suspicious catch,Umpire denied his out.

Video Credit- ICC,Star Sports 1 Hindi#CWC19 #PAKvSA #ImranTahir #fakharzaman #WorldCup2019 pic.twitter.com/z40Q67GwYr

